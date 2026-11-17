Manisalı gaziler 52 yıl sonra Kuzey Kıbrıs'ta

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gezi kapsamında, Manisa'da ikamet eden 53 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi, 14-17 Kasım tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tekrar ziyaret etti. Organizasyon, gazilerin 1974'te barış ve huzur için ayak bastıkları yere 52 yıl sonra dönmelerine olanak sağladı.

Resmi temaslar ve Cumhuriyet Bayramı'na katılım

Heyete Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek ile şube müdürleri Selçuk Yıldız ve Hasan Eryılmaz eşlik etti. Program kapsamında heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi; kabulde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamları iletildi ve Başkan Dutlulu tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi.

Gezinin en anlamlı anlarından biri, her yıl düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleriydi. Manisalı gaziler, tören alanındaki resmi geçide katılarak kutlamalara ortak oldu ve ardından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu'na iştirak etti.

Şehitlik ziyaretleri ve tarihi duraklar

Dört gün süren program boyunca gaziler, silah arkadaşlarının ebedi istirahatgahı olan Boğaz Şehitliği ve Karaoğlanoğlu Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti. Ziyaretler duygusal anlara sahne oldu ve katılımcılar anılarını tazeledi.

Heyet ayrıca tarihi öneme sahip Gazimağusa Kalesi ile yıllar sonra ziyarete açılan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Gaziler, bu tarihi ve duygusal yolculuğu gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve emeği geçen belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MANİSA’DA İKAMET EDEN 53 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİSİ’NE YÖNELİK, 14-17 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE (KKTC) ANLAMLI BİR GEZİ GERÇEKLEŞTİRDİ. 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLERİNE KATILAN GAZİLER, KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE DE BİR ARAYA GELDİ.