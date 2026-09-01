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Lastiği fırlayan aracı jantla kullanan sürücü Çorlu'da yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da lastiği fırlayan otomobili jant üzerinde sürdüğü ve ters yöne girdiği sırada yakalanan sürücünün 3,32 promil alkollü olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:59

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lastiği fırlayan aracı jantla kullanan sürücü Çorlu'da yakalandı

Lastiği fırlayan aracı jantla kullanan sürücü Çorlu'da yakalandı:

Dün gece saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde lastiği fırlayan otomobili jant üzerinde sürerek Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak yönüne ters yöne giren sürücü polis ekiplerince durduruldu.

olay anı ve müdahale:

Sürücü aracı kaldırıma çıkararak park etmek istediği sırada trafik polisleri tarafından yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücü E.A.'nın 3,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

yasal işlem ve araç çekimi:

Ehliyetine altı ay geçici süreyle el konulan sürücüye idari ceza uygulandı. Sürücü ifadesi için polis karakoluna götürülürken, otomobil çekiciyle alınarak yediemin otoparkına konuldu.

TEKİRDAĞ&#039;DA JANT ÜZERİNDE SEYREDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE YAKALANDI

TEKİRDAĞ'DA JANT ÜZERİNDE SEYREDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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