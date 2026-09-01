Lastiği fırlayan aracı jantla kullanan sürücü Çorlu'da yakalandı:

Dün gece saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde lastiği fırlayan otomobili jant üzerinde sürerek Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak yönüne ters yöne giren sürücü polis ekiplerince durduruldu.

olay anı ve müdahale:

Sürücü aracı kaldırıma çıkararak park etmek istediği sırada trafik polisleri tarafından yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücü E.A.'nın 3,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

yasal işlem ve araç çekimi:

Ehliyetine altı ay geçici süreyle el konulan sürücüye idari ceza uygulandı. Sürücü ifadesi için polis karakoluna götürülürken, otomobil çekiciyle alınarak yediemin otoparkına konuldu.

TEKİRDAĞ'DA JANT ÜZERİNDE SEYREDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE YAKALANDI