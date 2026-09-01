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Düzce ekibinin CERN'deki kuantum malzeme testleri başarıyla tamamlandı

Düzce Üniversitesi ekipleri, TENMAK destekli projeyle CERN'de 48 kuantum nanokompozit numunenin ileri malzeme testleri ve dedektör analizlerini tamamladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: İrem Özkan

Düzce ekibinin CERN'deki kuantum malzeme testleri başarıyla tamamlandı

Düzce Üniversitesi proje ekibi CERN'de ileri malzeme testlerini tamamladı:

Düzce Üniversitesi Proje Ar-Ge Ekibi, kuantum algılama ve dedektör geliştirme alanında CERN bünyesinde yürütülen ilk ileri malzeme testlerini başarıyla tamamladı. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Kadir Saygın üstlenirken, çalışma TENMAK tarafından desteklendi.

testlerin kapsamı ve uygulanan yöntemler:

Çalışmada, kuantum nano yapı katkılı nanokompozit sintilatör aday malzemeler üzerinde ilk test ve ölçümler gerçekleştirildi. Toplam 48 adet yeni kuantum nanokompozit ince film ve levha numunenin X-ışını kristal faz yapısı, X-ışını radiolüminesans ve Gama ışını toplam radyasyon dozu ışınlama testleri CERN’in gelişmiş araştırma altyapısı kullanılarak yapıldı.

Testlerin yanı sıra, kuantum algılama kalorimetre geliştirme çalışmaları kapsamında dedektör simülasyonu ve analizleri de yürütüldü; bu süreçler numunelerin radyasyon yanıtı ve detektör performansına ilişkin ilk teknik verileri sağladı.

iş birliği, katılımcılar ve sonraki adımlar:

Ar-Ge çalışmalarına Doç. Dr. Kadir Saygın ve Doç. Dr. Erdem Elibol (Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği), Doç. Dr. Tuna Demirci (DÜBİT), Doç. Dr. Murat Aydemir (Erzurum Teknik Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Yalvaç (Yozgat Bozok Üniversitesi) katıldı. Çalışmalar CERN DRD5 İş Birliği çerçevesinde yürütüldü ve ilgili bilim insanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Düzce Üniversitesi proje ekibinin gelecekte yapacağı bilimsel-teknik CERN ziyaretleri, test süreçleri ve analiz planlamaları detaylandırıldı. Elde edilen ilk bulgular, numune optimizasyonu ve dedektör tasarımına ilişkin sonraki deneme ve ölçüm turlarının yol haritasını oluşturacak şekilde değerlendirildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJE AR-GE EKİBİ, KUANTUM ALGILAMA VE DEDEKTÖR GELİŞTİRME ALANINDA AVRUPA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJE AR-GE EKİBİ, KUANTUM ALGILAMA VE DEDEKTÖR GELİŞTİRME ALANINDA AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ CERN’DEKİ İLK İLERİ MALZEME TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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