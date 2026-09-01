Dolar 48,2732 +0,02%
Euro 56,0072 -0,20%
Bist 14.368,13 +0,24%
Altın Gram 6.943,88 -0,17%
EUR/USD 1,1598 -0,21%
Brent Petrol 89,28 +1,03%
--°

Akşam saatlerinde park halindeki iş makinesi bir anda alev topuna dönüştü

Erzurum'un Olur ilçesinde Tuncay Altaş'a ait iş makinesi akşam saatlerinde aniden alev alıp tamamen yandı; jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:00

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akşam saatlerinde park halindeki iş makinesi bir anda alev topuna dönüştü

Akşam saatlerinde park halindeki iş makinesi bir anda alev topuna dönüştü

Erzurum'un Olur ilçesinde yol çalışmasında kullanılan bir iş makinesi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi ve aracın sahibi Tuncay Altaş durumu cep telefonuyla gelen haberle öğrendi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre Tuncay Altaş mesai sonrası aracını yol kenarına park etmişti. Kısa süre sonra, çevrede yaşayan köylüler Altaş'ı arayarak aracın alev aldığını bildirdi. Görgü tanıkları, iş makinesinin kısa sürede alev topuna döndüğünü ve alevlerin hızla yayıldığını aktardı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevre sakinleri yangını söndürmek için çaba gösterdi; bazı vatandaşlar yangına yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ancak alevler kontrol altına alınamadı. İş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi, jandarma yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Şu ana kadar olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yetkililerin yürüttüğü soruşturmanın sonuçları, resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

OLUR İLÇESİNDE YOL ÇALIŞMASINDA KULLANILAN BİR İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

OLUR İLÇESİNDE YOL ÇALIŞMASINDA KULLANILAN BİR İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da trafikte durdurulan araçta 700 paket kaçak sigara bulundu
images

Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için sefe...
images

Ceyhan'da çok adresli operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 kişi gözal...
images

Çarıklı Mahallesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya adli yılı hak ve güven önceliğiyle açıldı

Afyonkarahisar'da trafikte durdurulan araçta 700 paket kaçak sigara bulundu

Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için seferberlik

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ile Pezeşkiyan'ın maden suyu esprisi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı