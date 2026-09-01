Akşam saatlerinde park halindeki iş makinesi bir anda alev topuna dönüştü

Erzurum'un Olur ilçesinde yol çalışmasında kullanılan bir iş makinesi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi ve aracın sahibi Tuncay Altaş durumu cep telefonuyla gelen haberle öğrendi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre Tuncay Altaş mesai sonrası aracını yol kenarına park etmişti. Kısa süre sonra, çevrede yaşayan köylüler Altaş'ı arayarak aracın alev aldığını bildirdi. Görgü tanıkları, iş makinesinin kısa sürede alev topuna döndüğünü ve alevlerin hızla yayıldığını aktardı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevre sakinleri yangını söndürmek için çaba gösterdi; bazı vatandaşlar yangına yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ancak alevler kontrol altına alınamadı. İş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi, jandarma yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Şu ana kadar olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yetkililerin yürüttüğü soruşturmanın sonuçları, resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

OLUR İLÇESİNDE YOL ÇALIŞMASINDA KULLANILAN BİR İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ