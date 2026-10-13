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Hitit Üniversitesi kampüsünde kız çocuklarının hakları oyun ve egzersizle işlendi

Hitit Üniversitesi 11 Ekim'de düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde kız çocuklarının sağlıklı, güvenli ve umut dolu gelecek haklarına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hitit Üniversitesi kampüsünde kız çocuklarının hakları oyun ve egzersizle işlendi

Hitit Üniversitesi kampüsünde 11 Ekim etkinliği

Hitit Üniversitesi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen farkındalık programında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarının sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe sahip olma haklarına dikkat çekildi. Etkinlik, üniversitenin Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde düzenlendi ve toplumda farkındalığı artırmak hedeflendi.

Etkinliği düzenleyen kurumlar ve slogan:

Program, Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKAM), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı ile Çorum İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca öne çıkan mesaj, Her kız çocuğu sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceği hak eder.

Uygulamalar ve katılımcı gruplar:

Programa Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Nazik Cüce ve Tuğba Karabıyık eşliğinde katıldı. Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri ile ortaokul öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlikte çeşitli eğitimsel oyunlar oynandı ve haklar üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli fizyoterapist eşliğinde öğrencilere yönelik egzersiz ve fiziksel aktivite çalışmaları düzenlendi; bu uygulamalarda hareketli yaşamın ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemi vurgulandı.

Etkinlik, farklı yaş gruplarının etkileşimini sağlayarak hem pratik beceri kazanımı hem de hak temelli farkındalık oluşturmayı amaçladı. Öğrenciler arasında oluşturulan eşlikçi uygulamalar, katılımcıların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sundu.

Katkılar ve teşekkürler:

Programın sonunda, organizasyonun başarısına katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür edildi. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğretmenler Nazik Cüce ve Tuğba Karabıyık, etkinliğe katılan öğrenciler ile organizasyonda görev alan akademik personel ve üniversite öğrencilerine özel teşekkürler iletildi.

Etkinlik, kız çocuklarının haklarına dair bilinç artırma çabalarının kampüs ve yerel düzeyde nasıl somut uygulamalara dönüştürülebileceğine dair örnek teşkil etti.

&quot;11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ&quot; ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

"11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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