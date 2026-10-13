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Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

77 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz, KOAH nedeniyle yaşamını yitirdi; Turgutreis Yalı Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle Yukarı Akçaalan'a uğurlandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren Hüsnü Şengöz, ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşındaki Şengöz, uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyor ve oksijen cihazına bağlı olarak yaşıyordu.

Askerlik ve meslek yaşamı:

Hüsnü Şengöz, Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yaptı. Askerlik hizmetinin ardından mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalıştı; mesleki hayatı boyunca tanıdıkları tarafından bu kimlikleriyle anıldı.

Cenaze töreni ve son yolculuk:

Şengöz için öğle namazı sonrasında Turgutreis Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile Bodrumlu gaziler katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şengöz, Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi.

Yakın çevresinin ve gaziler topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreni, hem Şengöz'ün askeri geçmişine hem de mesleki yaşamına duyulan saygının bir ifadesi olarak gerçekleşti. Aile üyeleri törene katılanlara teşekkür etti ve yakınlarının anısının yaşatılacağını belirtti.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YAŞAMINI YİTİREN KIBRIS GAZİSİ HÜSNÜ ŞENGÖZ, SON YOLCULUĞUNA...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YAŞAMINI YİTİREN KIBRIS GAZİSİ HÜSNÜ ŞENGÖZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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