Bitlis'te ilk kez görülen Afrika göçmeni kelebek Tatvan'da görüntülendi

tatvan'daki gözlem ve kayıt:

Afrika kökenli göçmen kelebek türlerinden Beyaz Öncü Kelebeği (Belenois aurota / Brown-veined White), Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanarak bölge envanterine eklendi. Tür, Türkiye'de daha önce Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da kaydedilmişti; Tatvan gözlemiyle birlikte Bitlis'teki ilk kayıt da sağlanmış oldu.

Gözlemi gerçekleştiren Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, arazi çalışmalarında dikkat çeken bir kelebek fotoğrafladığını ve sonrasında türün önemini öğrendiğini anlattı. Altan, 'Arazide bir kelebek çektim. Sonra bu çektiğim türü kelebekten iyi anlayan bir arkadaşa gösterdim. Arkadaş da bu kelebeğin göçmen kelebeği ve Bitlis’te ilk defa görüldüğünü söyledi' dedi.

gözlem sürecine dair detaylar:

Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı, Tatvan'daki karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu vurguladı. Subaşı, 'Bu kelebek öncü kelebek. Afrika göçmeni olan kelebek türlerimizden birisi. Daha önce Siirt’ten, Şırnak’tan, Batman’dan ve Diyarbakır’dan kaydı vardı. Fakat Bitlis’te bugüne kadar hiç karşılaşmamıştım. Bugün arazide ilk defa Bitlis listesine bu kelebeği eklemek bizim için de güzel bir sürpriz oldu' ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar ve gözlem notları, türün varlığının belgelenmesi için kayda geçirildi. Uzman kayıtları ve yerel envanter güncellemeleriyle birlikte Bitlis’in kelebek türleri listesi resmi olarak genişletilmiş oldu.

biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği açısından önemi:

Yeni kaydın bölgedeki biyoçeşitliliğin ortaya konması bakımından önemli olduğu vurgulandı. Subaşı, bu tür gözlemlerin iklim değişikliğinin doğadaki yansımalarını takip etmede de anlam taşıdığını belirterek, 'Bu durum aynı zamanda iklim değişikliğinin de etkisinin olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önce görünmeyen bazı kelebek türleri artık görünmeye başlandı. Bu açıdan da kayıtlara girmiş oldu' diye konuştu.

Gözlemler, sıcak iklimleri seven göçmen türlerin dağılımındaki değişimleri izlemeye ve yerel koruma çalışmalarına veri sağlamaya devam edecek. Tatvan'daki kayıt, bölgedeki doğal hayat envanterlerinin güncellenmesine katkı sunuyor ve gelecek arazi çalışmaları için referans oluşturuyor.

AFRİKA KÖKENLİ GÖÇMEN KELEBEK TÜRLERİNDEN BEYAZ ÖNCÜ KELEBEĞİ (BELENOİS AUROTA / BROWN-VEİNED WHİTE), TATVAN İLÇESİNDE GÖRÜNTÜLENEREK BİTLİS'İN KELEBEK TÜRLERİ LİSTESİNE EKLENDİ.