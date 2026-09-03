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Böcekler ve örümcek ağlarının gölgesinde üretim: işletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Kilis'te bir peynir imalathanesinde yapılan denetimde hijyen kurallarının ihlali, sahibinin duvardan kaçışı ve 396 bin TL idari para cezası kararı açıklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Böcekler ve örümcek ağlarının gölgesinde üretim: işletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Kilis'te peynir imalathanesinde hijyen skandalı

Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi yapan bir imalathanede yapılan rutin denetimde, üretim alanında böcekler ve örümcek ağlarının olduğu, tesisin tuvaletin yanında konumlandığı tespit edildi. Denetime gelen ekipler arasında Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de vardı ve görüntüler karşısında büyük tepki gösterdi.

denetimde ortaya çıkan şartlar:

Belediye ekiplerinin ihbar üzerine gittiği imalathanede çekilen görüntüler, üretim ortamının hijyenik şartları sağlamadığını ortaya koydu. Kayda geçen bulgular arasında böcek ve örümcek ağları ile tuvalet yakınındaki üretim alanı yer aldı. Denetim sırasında işletme sahibi zabıta ekiplerini görünce duvardan atlayıp kaçtı ve bu kaçış anı ekiplere bildirildi; ayrıca şahsın denetim sırasında kimliğini düştüğü belirtildi.

yasal süreç ve uygulanan yaptırımlar:

İmalathanenin gerekli izinlerinin bulunmadığı, faaliyetin durdurulduğu ve hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildiği kaydedildi. İşletmeye toplam 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, tesisin faaliyeti durduruldu ve işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başkan Hakan Bilecen denetimle ilgili olarak, 2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası ifadelerini kullandı. Bilecen ayrıca halk sağlığıyla ilgili konularda taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız dedi.

Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, benzer ihlallerin tekrarını önlemek için izleme ve denetimlerin artırılacağını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve başlatılan yasal süreç devam ediyor.

GEREKLİ İZİNLERİ BULUNMAYAN İMALATHANENİN FAALİYETİ DURDURULURKEN, HİJYENİK OLMAYAN ORTAMDA...

GEREKLİ İZİNLERİ BULUNMAYAN İMALATHANENİN FAALİYETİ DURDURULURKEN, HİJYENİK OLMAYAN ORTAMDA ÜRETİLEN ÜRÜNLER İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TOPLANARAK İMHA EDİLİRKEN, İMALATHANEYE 396 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, İŞLETME SORUMLULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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