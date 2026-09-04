Bodrum'da iki kruvaziyer 2 bin 484 yolcuyla limana yanaştı

Bodrum limanında iki kruvaziyer ziyaretçi ağırladı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bugün iki kruvaziyer gelerek toplam 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat getirdi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemilerden inen yolcular ilçe merkezindeki turistik bölgeleri gezdi, bazıları sahilde denize girerek serinledi.

silver nova'nın rotası ve yolcu profili:

Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a gelen Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova gemisinde ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarından oluşan 691 yolcu ile 530 personel bulunduğu bildirildi. Yapılan duyuruya göre gemi, saat 23.00'te Patmos Limanı’na hareket edecek.

marella discovery'nin ziyaret saatleri ve etkisi:

Günün ikinci kruvaziyeri Thira Limanı’ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre boyundaki Marella Discovery oldu. Gemide büyük bölümü İngiliz uyruklu 1793 yolcu ve 726 mürettebat yer alıyor; geminin saat 18.00'de Heraklion Limanı’na seyredeceği belirtildi.

Her iki geminin gelişi, kıyıdaki esnaf ve turistik işletmelerde kısa süreli hareketlilik yarattı. Ziyaretçiler kentin tarihi ve eğlence alanlarını dolaşırken, bazıları da deniz kenarında dinlenmeyi tercih etti.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNİ ZİYARET EDEN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİYLE TOPLAM 2 BİN 484 TURİST VE 1256 MÜRETTEBAT GELDİ.