Dolar 48,4376 +0,05%
Euro 56,1716 -0,23%
Bist 13.963,39 +0,22%
Altın Gram 6.873,31 -2,78%
EUR/USD 1,1601 -0,26%
Brent Petrol 94,48 -1,09%
--°

Sohbetle karar vermek: Cimri verileri ChatGPT ile sohbete taşındı

Cimri, ChatGPT eklentisiyle ürün, mağaza ve fiyat verilerini sohbete taşıdı; kullanıcılar bütçe ve teknik önceliklere göre fiyatları karşılaştırabiliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sohbetle karar vermek: Cimri verileri ChatGPT ile sohbete taşındı

Sohbet tabanlı fiyat karşılaştırması artık erişilebilir

Cimri, Türkiye'deki fiyat karşılaştırma verilerini ChatGPT üzerinden erişilebilir kılan bir eklenti yayıma açtı. Bu entegrasyonla kullanıcılar, artık klasik arama kutusuna model adını yazmanın ötesinde sohbet penceresinden doğal dil ile ürün araştırması yapabiliyor; mağaza teklifleri, fiyatlar ve varyant bilgileri hızlıca karşılaştırılabiliyor.

Sohbetle arama ve ihtiyaç odaklı değerlendirme:

Kullanıcılar bütçe, kullanım amacı veya teknik önceliklerini doğal bir dille ifade ederek ürün araması başlatabiliyor. Örnek ifadeler arasında 15 bin lira civarında 5G destekli ve bataryası güçlü telefonları karşılaştır veya iki akıllı saat arasındaki fiyat farkı özelliklerine değer mi gibi sorgular yer alıyor. Sistem, markaya ve modele dayalı aramaların yanı sıra bu tür ihtiyaç odaklı karşılaştırmaları da destekliyor.

Teknik özelliklerin fiyatla ilişkisini görünür kılma:

Entegrasyon özellikle teknik özelliklerin satın alma kararında belirleyici olduğu kategorilerde öne çıkıyor. Cep telefonlarında depolama, RAM, işlemci, batarya ve kamera; akıllı saatlerde sağlık ve spor sensörleri, pil ömrü ve bağlantı seçenekleri; kablosuz kulaklıklarda aktif gürültü engelleme, Bluetooth sürümü ve çoklu cihaz desteği gibi kriterler fiyatla birlikte değerlendirilebiliyor. Kullanıcılar belirledikleri bütçe aralığındaki modelleri sıralatabildiği gibi, daha pahalı bir modele ödenecek farkın hangi donanım veya özelliklerden kaynaklandığını da sorgulayabiliyor.

Mağaza, varyant ve geçmiş verileriyle kapsamlı karşılaştırma:

Cimri eklentisi, aynı ürün için farklı mağazalardaki teklifler, en düşük fiyat, teklif sayısı ve ürün varyantlarına ilişkin bilgileri sunuyor. Renk, 128 GB ve 256 GB gibi depolama seçenekleri, RAM veya farklı model varyantlarının fiyatları ayrı ayrı karşılaştırılabiliyor. Bazı ürünlerde kargo bilgileri, taksit seçenekleri ve fiyat geçmişine ilişkin veriler de erişilebilir; bu sayede kullanıcılar aynı satıcıdaki anlık fırsatla geçmiş fiyat trendlerini karşılaştırarak daha bilinçli tercih yapabiliyor.

Fiyat artık yalnızca en düşük rakam anlamına gelmiyor: sohbet tabanlı yaklaşım, kullanıcı ihtiyacını ve önceliklerini fiyat bilgisiyle birlikte değerlendiriyor. Örneğin aynı fiyat seviyesindeki robot süpürgelerin çekim gücü ve istasyon özellikleri veya belirli ekran boyutundaki televizyonların hem fiyat hem de teknik detay açısından karşılaştırılması mümkün oluyor.

Alışveriş alışkanlıklarında dönüşüm:

Üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte arama ve filtreleme alışkanlıklarının yerini sohbet tabanlı sorgulara bırakması bekleniyor. Kullanıcıların marka ve model bilgisini önceden bilmek zorunda kalmayıp ihtiyacını, bütçesini ve önceliklerini tarif ederek araştırmaya başlaması; fiyat karşılaştırma servislerinin rolünü yalnızca 'en ucuzu bulma'dan ürün keşfi ve alternatif değerlendirmesine doğru genişletiyor. Cimri’nin ChatGPT entegrasyonu, bu değişimin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve karşılaştırmayı alışveriş sürecinin erken aşamalarına taşıyor.

Entegrasyon, kullanıcı profiline göre—öğrenci, ofis çalışanı veya günlük kullanım arayanlar gibi—uygun seçeneklerin ayrıştırılmasını kolaylaştırıyor ve satın alma kararına giden yolu sohbet odaklı, etkileşimli bir araştırma deneyimine dönüştürüyor.

TÜRKİYE’DE FİYAT KARŞILAŞTIRMA HİZMETİ SUNAN CİMRİ, ÜRÜN VE MAĞAZA VERİLERİNİ CHATGPT ÜZERİNDEN...

TÜRKİYE’DE FİYAT KARŞILAŞTIRMA HİZMETİ SUNAN CİMRİ, ÜRÜN VE MAĞAZA VERİLERİNİ CHATGPT ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRDİ. ENTEGRASYONLA KULLANICILAR, ÜRÜN FİYATLARINI KARŞILAŞTIRMANIN YANI SIRA BÜTÇE, TEKNİK ÖZELLİK VE KULLANIM İHTİYACINA GÖRE ALTERNATİFLER ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPABİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de titanyum vizyonu: ortak üretimle yan sanayi canlanması hedefleniyor
images

Edremit'te tarıma dayalı osb projeleri saha incelemesiyle değerlendirildi
images

Yusuf Dikeç ve Derya Arms uluslararası deneyimi yerli üretimle buluşturdu
images

Demirci'de badem üretimi yükseliyor, hedef 800 ton

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği

Yıkım kararı alındı: Buldan Alacaoğlu Ortaokulu yeni döneme Ahmet Tuncay YBO'da başlayacak

İlkadım'da 51 litre etil alkolle yakalanan şüpheli hakkında işlem

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı