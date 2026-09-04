Sivas'ta iş dünyası KOSGEB ile destek ve dönüşümü konuştu

Sivas'ta 'Destek ve Dönüşüm' toplantısı gerçekleştirildi

STSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile birlikte STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, KOSGEB Sivas İl Müdürü Bahattin Ünal, banka müdürleri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Toplantı, Sivas iş dünyasının güncel ihtiyaçlarını doğrudan KOSGEB ile paylaşma fırsatı sundu.

toplantının açılışında öne çıkan vurgu:

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, değişen ekonomik koşullar ve küresel rekabetin işletmeleri sürekli yenilenmeye zorladığını vurguladı. Özdemir, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, finansmana erişim ve ihracat kapasitesinin artırılmasının işletmelerin rekabet gücünü sağlamada kritik rol oynadığını belirtti ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin destek ve teşviklerden etkin biçimde yararlanması için sorumluluklarının süreceğini ifade etti.

KOSGEB sunumu ve il talepleri:

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, toplantıda KOSGEB'in güncel destek programları hakkında bilgi verdi. İbrahimcioğlu, kapsamı genişletilen Kapasite Geliştirme Destek Programı, istihdamın korunmasına yönelik destekler ve işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik dönüşüm uygulamalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı sırasında STSO üyelerinin talepleri dinlendi ve bölgesel öncelikler doğrultusunda iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik, yerel aktörlerle merkezi destek mekanizmaları arasında doğrudan diyalog kurularak çözüm odaklı adımların planlanmasına zemin hazırladı. STSO ve KOSGEB yetkilileri, bir sonraki aşamada üyelerin desteklere erişimini kolaylaştıracak uygulamaların takibini sürdüreceklerini bildirdi.

SİVAS’TA “DESTEK VE DÖNÜŞÜM” TOPLANTISI YAPILDI