Alanya pazarlarında güven terazisiyle tartışmalar yerine kontrol dönemi başladı

uygulamanın işleyişi:

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güven Terazisi uygulaması, pazar yerlerine yerleştirilen hassas terazilerle vatandaşlara ücretsiz kontrol imkânı sunuyor. Pazarların kolay ulaşılabilir noktalarına konulan teraziler sayesinde tüketiciler, satın aldıkları meyve, sebze ve diğer ürünlerin gramajını herhangi bir ücret ödemeden tartıp, satıcı tarafından belirtilen gramajla karşılaştırabiliyor.

Uygulamanın temel amacı, tüketici haklarının korunması ve pazar yerlerinde güvenli bir alışveriş ortamının sağlanması. Belediyenin duyurduğu uygulamada terazilerin kalibrasyonlu olması vurgulanırken, vatandaşların alışveriş sonrasında muhtemel gramaj farklılıklarını hızlıca tespit edebilmesi hedefleniyor.

vatandaşların deneyimleri:

Cuma Pazarı’nda uygulamayı deneyen kişilerden Murat Çetinkaya, uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Memnunuz. Bir tartının olması lazım. Bazen kafamızın karıştığı oluyor. 60 TL’den bir tarak muz aldım, 130 TL verdim. Şimdi burada tarttığımız zaman 133 TL olduğu gözüküyor. Allah razı olsun, demek ki doğru tartmış" diyerek terazinin güven verdiğini belirtti.

Bir diğer vatandaş İlhan Aydın ise terazilerin pazarlarda yaygınlaşmasının tüketiciler için önemli olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Bütün vatandaşlara buradan sesleniyorum. Bütün pazar yerlerimizde böyle terazilerimiz var. Bizim tüketicilerimiz bir ürün aldığı zaman, eğer aldığı üründen şüpheleniyorsa pazarcıyla, esnafla tartışmasının anlamı yok. Gelecek buraya, güzelce bu terazilerimiz kalibrasyonlu. Tartacak, uygunluğu görecek, ondan sonra anlaşacak. Ben bundan dolayı da belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

esnafın görüşleri ve uygulamanın etkisi:

Pazarcı esnafı da uygulamaya destek veriyor. Esnaflardan Mehmet Akif Taş, projenin hem tüketiciyi hem de esnafı düşündüğünü belirterek, "Belediyemiz açısından vatandaşı düşünmek tabii en güzel projelerden birisi olmuş. Proje bizim de çok hoşumuza gitti. Vatandaşların daha çok hoşuna gitti. İnsanlar kontrollerini yapıyor. Sağ olsun esnaflarımız genelde biraz gramaja dikkat ediyorlar. Burada Alanya biraz daha güzel, bu konuda daha düşünceli çalışması güzel" dedi.

Uygulama özellikle yoğun pazar alanlarında konulan terazilerle tüketicinin endişelerini azaltmayı ve esnafla yaşanabilecek tartışmaları önlemeyi amaçlıyor. Ücretsiz erişim ve açık tartım imkânı, pazar güvenliğini artıran somut adımlar olarak öne çıkıyor ve uygulama hem vatandaşlardan hem de esnaftan olumlu geri dönüş alıyor.

ALANYA İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN PAZAR YERLERİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ‘GÜVEN TERAZİSİ’ UYGULAMASI, VATANDAŞLARDAN VE PAZARCI ESNAFINDAN BEĞENİ TOPLADI