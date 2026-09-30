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Bodrum'da market denetimleri: tarihleri geçmiş ürünler imha edildi

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri 2026'da 314 işlem gerçekleştirdi; son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi ve toplam 1.155.519 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da market denetimleri: tarihleri geçmiş ürünler imha edildi

Denetim bulguları:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı boyunca ilçe genelindeki marketlerde düzenli denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde raf ve kasa fiyatları, etiket bilgileri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin mevzuata uygunluğu esas alındı. Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir zincir markette tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler, tutanak düzenlenerek teslim alındı ve imha edildi.

ceza dağılımı:

2026 yılında zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler neticesinde toplam 314 işlem uygulandı. Bu işlemler kapsamında; genel temizlik şartlarındaki eksiklikler nedeniyle 167 işlemde 610.737 TL, son kullanma tarihi geçmiş ürünler nedeniyle ise 147 işlemde 544.782 TL idari para cezası kesildi. Böylece iki başlıkta uygulanan idari para cezalarının toplamı 1.155.519 TL oldu.

yasal süreç ve denetimlerin devamı:

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu işletme hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve ürünler mevzuat gereği imha edildi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaş sağlığını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini bildirirken, işletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamaları ve tüketici bilgilendirmelerini eksiksiz yapmaları istendi.

BODRUM’DA ZABITA EKİPLERİNİN MARKET DENETİMLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT...

BODRUM’DA ZABITA EKİPLERİNİN MARKET DENETİMLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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