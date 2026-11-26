Taner Ankara devrine sert tepki gösterdi:

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, kulüpteki hisse devirleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı ve net bir karar açıkladı. Ankara, yüzde 19,5 hissesini hiçbir koşulda vermeyeceğini söyledi, genel kurula katılmayacağını belirtti ve sürecin kendisinden habersiz yürütüldüğünü iddia etti.

Devir sürecine ilişkin iddialar:

Eskiden kulüp başkanı olan Aşkın Demir'e ait Grey Beton Santralleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin kamuoyu duyurusunda, şirketin %63,27 oranındaki hisselerinin iş insanı Cengiz Günaydın'a devredildiği açıklanmıştı. Bu duyurunun ardından yeni hissedarın başkanlığa oturması bekleniyor.

Ankara, söz konusu devir işleminin dört günlük kısa bir sürede, haberi olmadan gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan, ortaklar arasında geçmişteki mutabakatı hatırlatarak "Ya hep beraber satarız ya da hep beraber kalırız" şeklindeki anlayışın yazılı olmamasının ortaklık ahlakını ortadan kaldırıp kaldırmayacağını sorguladı. Ayrıca 13 Kasım, 15 Kasım ve 22 Kasım tarihlerine atıfta bulunarak iletişim süreçlerinde şeffaflık eksikliği olduğunu vurguladı.

Ankara, 13 Kasım'da Aşkın Demir ile yaptığı telefon görüşmesinde bazı görüşmelerin Bodrum'da kendisinden gizlice yürütüldüğünü öğrendiğini, bunun üzerine ortaklar grubundan çıktığını ve 15 Kasım'daki toplantıya katılmayacağını yazılı olarak bildirdiğini ifade etti. Başkan, önemli konularla ilgili yazışmalarının kayıtlı olduğunu belirtti ve önceden bilgilendirilmeden alıcılarla görüşmeyeceğini tekrar etti.

Görüşme ve itiraz süreci:

Ankara, 22 Kasım'da Aşkın Demir'in hem kendisine hem de diğer ortağı Selahattin Polat'a "biz hisseleri sattık" şeklinde mesaj attığını anlattı. Ardından alıcıyla oturduğunu, yaklaşık bir buçuk saat görüştüğünü ancak bu görüşmenin, yıllardır ortak bir hikâyeyle yürütülen bir düzen içinde beklenmedik ve kopuk bir muhatapla gerçekleştiğini aktardı. Başkan, görüşmede alıcının yönetimi aldığı gün başkanlığı da üstleneceğini söylediğini aktararak, bu yaklaşımı eleştirdi ve "48 saattir uyumuyorum" diye konuştu.

Ankara, ortaklıkta karşılıklı güven ve sözleşme kültürünün önemine dikkat çekti; geçmişte ay ayrılma niyeti olduğunda ortak karar gerektiğinin kendisine söylenmiş olduğunu hatırlattı ve bugün neden aynı anlayışın gösterilmediğini sorguladı.

Kulübün geleceği ve Ankara'nın kararı:

Başkan, kulübün mali olarak düzlüğe çıktığını, naklen yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yönetilebilecek seviyeye ulaştığını söyledi. Mayıs ayında hissesi teklif edilseydi alabileceğini belirten Ankara, bu kulübün sadece bir anonim şirket olmadığını; Bodrum halkının manevi sahibi olduğunu vurguladı.

Ankara sözlerini, "Ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum. Hissem değersizleşmiş, sıfıra düşmüş, ben sözümün arkasındayım" ifadeleriyle sürdürdü. Kulübün sahipsiz olmadığını, Bodrum halkının ve takımının arkasında duracağını söyledi ve verdiği sözleri yarıda bırakmayacağını ekledi.

Toplantıda Ankara, süreç boyunca yaşanan iletişim eksikliklerini, ortaklık etiği ve geleceğe dair belirsizlikleri ön plana çıkararak hem hukuki hem de kamuoyuna dönük itirazlarını dile getirdi. Başkanın genel kurula katılmayacağını ilan etmesi ve hisselerini teslim etmeyeceğini vurgulaması, önümüzdeki dönemde kulüp içindeki güç dengeleri ve olası hukuki adımlar açısından belirleyici görünüyor.

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI TANER ANKARA, KULÜPTEKİ HİSSE DEVİRLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.