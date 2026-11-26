Antalyalı şehit mehmet alp gürdağ son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için memleketi Antalya'da tören düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden dört silah arkadaşıyla birlikte Gürdağ'ın naaşı, kentteki resmi törenin ardından toprağa verildi.

Kazanın ve kimlik teşhis sürecinin ayrıntıları:

Eskişehir'de eğitim amaçlı havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğradı. Olayda 5 asker şehit oldu. Şehitlerin kimlik teşhisi için naaşlar önce Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü; işlemler tamamlandıktan sonra naaşlar Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Uncalı Mezarlık Camii'nde düzenlenen tören ve katılımcılar:

Şehidin naaşı, Uncalı Kent Mezarlığı Garnizon Şehirliği'ne getirildikten sonra ikindi namazının ardından Uncalı Mezarlık Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında şehidin annesi Naime Gürdağ, babası Süleyman Gürdağ, ablası Gizem Gürdağ ve eşi Alaksandra Gürdağ duygu dolu anlar yaşadı; anne, abla ve eşin tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Mezarın başında ilk toprağı anne, baba ve eşi attı. Törene katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yer aldı; Sağlık Bakanı Memişoğlu, şehidin babasına Türk bayrağını teslim etti. Ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Kazanın ardından şehidin Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesindeki baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılarak taziye atmosferine girilmişti. Tören boyunca aile ve yakınlarının yas duygusu ile birlikte askerî protokolün resmi tören düzeni dikkat çekti.

Şehidin naaşının memleketine getirilmesi, kimlik tespiti ve askeri tören aşamaları kaynaklardan bildirildiği şekilde tamamlanarak son veda gerçekleştirildi.

ŞEHİT HAVA PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ MEHMET ALP GÜRDAĞ İÇİN UNCALI MEZARLIK CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ