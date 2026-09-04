Verim ve katma değer önceliğiyle gıda arz güvenliği hedefleniyor

gıda arzına yönelik riskler ve verim odaklı yaklaşım:

Sivas kongresinin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel gelişmelerin ülkelerin gıda güvenliğinde kırılmalara yol açtığını vurguladı. Yumaklı, savaşların ve jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini; bununla birlikte iklim değişikliğinin, yağış rejimlerindeki değişimlerin, kuraklığın ve su kaynakları üzerindeki baskının artmasının gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Konuşmasında dünyadaki nüfus artışına dikkat çeken Yumaklı, üretimin bugünkü düzeyinin gelecekte yetersiz kalacağına işaret etti ve tarımda bakış açısının değişmesi gerektiğini belirtti. Bakan Yumaklı'nın ifadeleri şöyle: "Son dönemde yaşadığımız birçok gelişme, dünyanın bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. İklim değişiyor. Yağış rejimleri değişiyor. Kuraklık artıyor. Su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor. Savaşlar ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Bu durum ise birçok ülkeyi etkileyerek, gıda arz güvenliği tehdit ediyor. Bunun yanı sıra, dünya nüfusu da hızla artıyor. Bunun anlamı şudur. Bugünün dünyası için ürettiğimiz kadar üretmek, gelecekte bize yetmeyecek. Daha fazla insanı, daha sınırlı kaynaklarla beslemek zorundayız. Bu üretimi yaparken de bazı kısıtlarımız var, elbette. Toprağımız sınırlı. Suyumuz sınırlı. Üretim maliyetlerimiz artıyor. Üzerimizdeki iklim baskısı ağırlaşıyor. O halde artık sadece kendimize ‘Ne kadar alan ekiyoruz? diye soramayız. Asıl sorumuz şu olmalı: Bir dekardan ne kadar verim alıyoruz? Sadece kaç hayvanımız var? diyemeyiz. Hayvan başına verimimiz ne kadar? diye sormalıyız. Sadece Ne kadar üretiyoruz? diyemeyiz. Ürettiğimiz ürünün katma değeri ne kadar? diye bakmalıyız. İşte geleceğin tarımının bu anlayış üzerine kurulması gerekiyor."

sivas'ta yatırımlar, destekler ve sonuçlar:

Yumaklı, Sivas özelinde yürütülen politika ve yatırımları detaylandırdı. Bakan; son 24 yılda tarımsal desteklerden sulamaya, kırsal kalkınmadan hayvancılığa, AR-GE’den teknolojiye kadar gerçekleştirilen dönüşümün sonuç verdiğini belirterek, son 24 yılda 12 milyarlık zirai gelir artışı sağlandığını ifade etti. Bakanlık verileri doğrultusunda, bu dönemde yaklaşık 124 milyar liralık destek ve yatırım gerçekleştirildiği; su ve sulama alanında 369 tesisin hizmete alındığı ve 692 bin dekar arazinin sulamaya açılarak 12 milyar liralık zirai gelir artışı sağlandığı kaydedildi.

Ayrıca Yumaklı, kırsal kalkınma çerçevesinde hibe ve kredi desteğiyle 10 bine yakın projeye destek verildiğini, Zara Balı ve Kangal Koyunu gibi 22 ürünün coğrafi işaretle tescil edilerek markalaştırıldığını söyledi. Yetiştiricilerin ekonomik hayvancılık yapmasını kolaylaştırmak için yaklaşık 800 bin dekar alanda mera ıslahı tamamlandığı belirtildi.

Bakanlık destekleri ve yatırımların üretimdeki etkileri de paylaşıldı: bitkisel üretim miktarı yüzde 167, küçükbaş hayvan varlığı yüzde 113, su ürünleri miktarı yüzde 170, arılı kovan varlığı yüzde 85 ve bal üretimi yüzde 78 oranında artış gösterdi. Yumaklı, Sivas’ın bal üretiminde ülke genelinde 4. sırada bulunduğunu vurguladı.

Yapılan çalışmaların Sivas’ın tarımsal hasılasını 34 milyar liraya yükselttiğini ve son 24 yılda şehre yaklaşık 128 milyon fidan kazandırıldığını belirten Yumaklı, bakanlık olarak Sivas'ın tarımsal potansiyelini verimli kullanmak için desteğin süreceğini ifade etti.

Sözlerini, geleceğin tarımının sınırlı kaynaklarla daha yüksek verim ve katma değer üretecek şekilde yeniden kurgulanması gerektiği çağrısıyla tamamladı ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

SİVAS’TA KATILDIĞI BİR PROGRAMDA KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI; SAVAŞLARIN, JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN, ÜLKELERİN TEDARİK ZİNCİRLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİRKEN GIDA ARZ GÜVENLİĞİ DE TEHDİT ETTİĞİNİ AÇIKLADI.