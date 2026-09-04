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Yalova OSB'de istihdam garantili CNC tezgâh operatörlüğü kursu başladı

Yalova OSB'nin Nitelikli İstihdam Merkezi'nde başlayan istihdam garantili CNC tezgâh operatörlüğü kursunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yalova OSB'de istihdam garantili CNC tezgâh operatörlüğü kursu başladı

Eğitim programı ve kapsamı:

Yalova Makine İhtisas OSB bünyesindeki Nitelikli İstihdam Merkezi, bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik personeli yetiştirmek amacıyla yeni bir kurs dönemi başlattı. NİYEP kapsamında düzenlenen CNC tezgâh operatörlüğü kursu, Yalova İŞKUR ve Ceviz Pres Döküm San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle merkezde uygulanıyor.

Programda kursiyerlere teknik resim, talaşlı imalat, CNC tezgâh kullanımı ve programlama ile iş sağlığı ve güvenliği konularında hem teorik hem uygulamalı eğitimler veriliyor. Merkezin atölye ve eğitim altyapısı, katılımcıların üretim ortamına hızlı adaptasyonunu hedefleyecek şekilde tasarlandı.

İstihdam garantisi ve iş birliği:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor. İstihdam garantisi kapsamında mezunlar, eğitim sonrasında Ceviz Pres Döküm San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek ve doğrudan üretim sürecine dahil olacaklar. Bu model sayesinde eğitim süreçleri ile iş gücü talepleri doğrudan eşleştiriliyor.

Yalova OSB, İŞKUR ve bölge firmaları arasındaki iş birlikleriyle geliştirilen bu uygulama, hem iş arayanlara mesleki beceri kazandırmayı hem de sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Merkez, gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara özel yeni programlar düzenlemeye devam ediyor.

Nitelikli iş gücünün bölge sanayisine etkisi:

Sanayide artan teknoloji ve üretim standartları, nitelikli eleman ihtiyacını büyütüyor. Yalova Makine İhtisas OSB çatısı altındaki Nitelikli İstihdam Merkezi, sektörün beklentileri doğrultusunda şekillenen eğitimlerle bölgedeki firmaların teknik personel açığını kapatmaya katkı sunuyor. Böylece hem kursiyerlere istihdam kapısı açılıyor hem de yerel üretimin kalitesi destekleniyor.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB, BÖLGE SANAYİSİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİNE...

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB, BÖLGE SANAYİSİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. OSB BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN NİTELİKLİ İSTİHDAM MERKEZİ, MODERN ALTYAPISI VE UYGULAMALI EĞİTİMLERİYLE YALOVA’DAKİ İŞ GÜCÜNÜN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN, BÖLGE FİRMALARININ İHTİYAÇ DUYDUĞU TEKNİK PERSONELİN YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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