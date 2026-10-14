Boğazdan gelen kara bulutlar İstanbul'da gündüzü geceye çevirdi

Boğazdan geliş anları:

İstanbul'da dün gece başlayan yağmur, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Havadan kaydedilen görüntülerde yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi net biçimde görülüyor.

Kentin üzerini kaplayan kara bulutlar:

Görüntülerde, gündüz saatlerinde aniden kararan gökyüzü ve Boğaz'dan ilerleyen kara bulutların kente doğru adım adım yayıldığı dikkat çekti. Gündüz saatlerinde havanın aniden kararması nedeniyle bazı noktalar kısa süreliğine karanlığa büründü.

Yağışın etkileri:

İstanbul genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, birçok ilçede etkili oldu. Kamera kayıtları, bulutların Boğaz hattından şehre giriş anını saniye saniye gösterirken, yağışın yoğunlaştığı dönemlerde görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YAĞMUR BULUTLARININ BOĞAZDAN GİRİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ