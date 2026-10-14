zamana takılan listeler: 1.565 üyenin oy hakkı için YSK'ya başvuru

Van TSO süreci YSK'ya taşıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, organ seçimleri sırasında İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu ve Van İl Seçim Kurulu tarafından reddedilen üyelerin oy kullanma hakkı konusunda hukuki yola başvuracaklarını açıkladı. Yönetim Kurulu, iş dünyasının birlik ve meşru iradesinin temsil edilmesinin oda sorumluluğu olduğunu vurguladı.

hukuki süreç ve zamanlama:

Açıklamada, oda tarafından seçim takvimi uyarınca listelere eklenen üyelerin, kanuni askı süresinin son günü olan 8 Ekim 2026 tarihinde aidat yükümlülüklerini yerine getirdikleri ve oy kullanma hakkı kazandıkları belirtildi. Listelerin saat 17.00'den kısa bir süre sonra teslim edildiği ifade edilirken, İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu'nun şekli bir zaman kıstası gerekçesiyle ret kararı verdiği aktarıldı.

Bu kararın ardından Van TSO tarafından yapılan itirazın Van İl Seçim Kurulu tarafından da reddedildiği kaydedildi. Yönetim Kurulu, il ve ilçe kurulunun kararlarının seçimin meşruiyetine gölge düşürdüğünü ve sorumluluğunu yerine getiren tüccar ile sanayicinin iradesini yok saydığını belirtti.

üyelerin haklarının korunması:

Van TSO, üyelerinin anayasal seçme ve seçilme haklarının eksiksiz, adil ve şeffaf biçimde kullanılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Yönetim Kurulu, hiçbir üyenin kurum ya da mevzuat süreçlerinden kaynaklanan zorunlu işlemler nedeniyle mağdur edilmesine ve anayasal haklardan mahrum bırakılmasına rıza göstermeyeceklerini ifade etti.

Buna göre, yönetim kurulu ve avukatları tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'na gerekli itiraz başvurusu derhal yapılacaktır. Açıklamada, sürecin son ana kadar hukuki takipçisi olunacağı ve tüm üyelerin haklarının savunulacağı taahhüt edildi; üyelerin gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür edildi.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) YÖNETİM KURULU, ORGAN SEÇİMLERİ SÜRECİNDE İPEKYOLU 2. İLÇE SEÇİM KURULU VE VAN İL SEÇİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLEN 1.565 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPARAK, KONUYU YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA (YSK) TAŞIYACAKLARINI DUYURDU.