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Susurluk'ta kısa süreli sağanak cadde ve kurumları zorladı

Susurluk'ta bastıran sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine, motosikletlerin suya gömülmesine yol açtı; BASKİ ile itfaiye hızlı müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Susurluk'ta kısa süreli sağanak cadde ve kurumları zorladı

Sağanak ilçe merkezinde ani su birikintilerine yol açtı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı ve günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı bölgelerde mazgallar tahliyede yetersiz kaldı.

Etkilenen noktalar:

Yağışın etkisiyle yükselen su seviyesi bazı sokaklarda motosikletlerin suya gömülmesine yol açtı. Öte yandan Susurluk Devlet Hastanesi ve Susurluk Belediyesi binalarında da su baskını riski görüldü; görevliler bina girişlerine suyun girmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

Müdahale ve normalleşme:

İhbarların ardından bölgeye sevk edilen BALIKESİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri ile itfaiye ekipleri hızla çalışma başlattı ve su tahliye işlemleri yürütüldü. Sağanak dinip ekiplerin müdahalesinin ardından ilçede yaşam kontrollü şekilde normale döndü.

SUSURLUK&#039;TA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

SUSURLUK'TA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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