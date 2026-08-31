Bolu Ömerler'de takla atan otomobil alev aldı, sürücü yaralandı

kaza ve yangının oluşluğu:

Bolu'nun Ömerler köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü H.Y. idaresindeki 14 ACH 880 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve ters döndü. Kaza anında araçtan duman yükseldiğini fark eden H.Y., kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak yaralı olarak olay yerinde beklemeye başladı.

acil müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye gerekli ilk tedaviyi uyguladı.

Yapılan tespitlerde sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı, ancak kazada yaralandığı bildirildi. Yaralı H.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

inceleme başlatıldı:

Olayı soruşturmak üzere jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin ilk belirlemeler sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yönünde olurken, yangının nedeni ve maddi hasarın boyutu hakkında detaylı raporun hazırlanacağı belirtildi.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için araç sürücülerini hız, yol koşulları ve araç bakımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK DEVRİLEN OTOMOBİL, KAZANIN ARDINDAN YANMAYA BAŞLADI. ARAÇTAN KENDİ İMKÂNLARIYLA ÇIKAN SÜRÜCÜ YARALANDI.