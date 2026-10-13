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Fenerbahçe son antrenmanla Aston Villa sınavına hazırlandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00'de Aston Villa'ya konuk olmadan önce Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını tamamladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe son antrenmanla Aston Villa sınavına hazırlandı

Fenerbahçe son antrenmanla yola çıktı:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00'de oynanacak Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Son antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman, dinamik ısınmayla başladı ve toplu çalışmalara ağırlık verildi. İlk 15 dakikası basına açık olan seansın son bölümünde takım, rakip takıma yönelik taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

lukaku'nun durumu ve takım çalışması:

Belçikalı forvet Romelu Lukaku, son oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde bulunduğundan saha çalışmasına katılamadı. Tecrübeli futbolcu çalışmalarını salonda sürdürdü ve teknik heyet sağlık durumunu takip ediyor.

maç öncesi son değerlendirme:

Teknik ekip, idmanlarda hem fiziksel dayanıklılığı hem de taktik uyumu ön planda tutarak son kontrolleri yaptı. Sarı-lacivertliler, planlanan taktik uygulamalarla yarınki mücadeleye hazır olmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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