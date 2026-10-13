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DPÜ'lü güreşçi Melih Özdemir cumhurbaşkanlığı kupasında zirveye çıktı

DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Özdemir, İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

DPÜ'lü güreşçi Melih Özdemir cumhurbaşkanlığı kupasında zirveye çıktı

DPÜ'lü sporcu İstanbul'da birinciliğe ulaştı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Özdemir, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Turnuvada toplam 8 başpehlivan ve 84 pehlivan er meydanına çıkarak derece için mücadele etti. Özdemir, kategorisinde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı ve elde ettiği sonuçla dikkat çekti.

Başarı ve yükselme hakkı:

Bir yıl içinde iki boy atlayarak gösterdiği performansla öne çıkan Melih Özdemir, kazandığı şampiyonlukla Büyük Orta Boy kategorisine yükselme hakkı elde etti. Bu başarı, hem sporcunun kariyerinde hem de DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Özdemir'in performansı, teknik ve fiziksel hazırlık açısından dikkat çekerken, geleneksel güreşin genç sporcular tarafından sahiplenildiğine dair de olumlu bir sinyal verdi. Organizasyonun geniş katılımlı yapısı ve Cumhurbaşkanı'nın katılımı, müsabakanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Rektör ziyareti ve kutlama:

Şampiyon güreşçi, başarısının ardından DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ve beraberindeki heyetle birlikte DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret etti. Rektör Kızıltoprak, ziyaret sırasında Özdemir'i tebrik ederek, geleneksel yağlı güreşte elde edilen başarıların üniversiteyi gururlandırdığını belirtti.

Kızıltoprak, öğrencilerin akademik olduğu kadar sportif ve kültürel alanlarda da destekleneceğini vurgulayarak, Özdemir'e spor yaşamında yeni şampiyonluklar diledi. Üniversite yönetiminin açıklamaları, genç sporcuların arkasında durma ve başarılarını görünür kılma yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

Melih Özdemir'in elde ettiği bu başarı, hem bireysel gelişim hem de DPÜ'nün spor alanındaki görünürlüğü açısından önem taşıyor. Geleneksel sporların desteklenmesi ve genç yeteneklerin ulusal platformlarda yer alması için yapılan çalışmaların sonuçları bu tür başarılarla somutlaşıyor.

DPÜ’LÜ MELİH ÖZDEMİR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA ŞAMPİYON OLDU

DPÜ’LÜ MELİH ÖZDEMİR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA ŞAMPİYON OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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