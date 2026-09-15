Bolu'da kaza haberini çeken gazetecilere sağlıkçının çıkışı tepki topladı

kaza ve ilk müdahale:

Olay, Çıkınlar Mahallesi 3604. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle seyreden iki çocuk dengenin kaybolması sonucu düştü. Kazada çocuklardan biri bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk sedyeyle ambulansa alındı ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Olay yerinin kamuya açık bir alan olması nedeniyle çevrede bulunan gazeteciler de durumu görüntülemek amacıyla çalışma yaptı.

sağlık çalışanlarının gazetecilere tepkisi:

Gazeteciler, görüntü alma sırasında bazı sağlık personelinin sözlü müdahalesiyle karşılaştı. Sağlık çalışanlarının, "Sirk mi burası" ve "Çekmeyin, eşeğe mi diyoruz" şeklindeki ifadeleri basın mensupları arasında tepki yarattı. Gazeteciler basın kartlarını göstermelerine rağmen söz konusu tutum devam etti; sağlık görevlilerinden birinin "İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin" demesi kayda geçti.

Görüntülerde basın mensuplarının ekiplerin müdahalesini doğrudan engelleyecek bir davranış içinde olmadığı, bulunduğunuz mesafeden çekim yaptıkları görülüyor. Olay, sahada hem hasta güvenliği hem de haber alma hakkını ilgilendiren hassas bir dengeyi gündeme taşıdı.

tepkiler ve dernek açıklaması:

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Atalay, yaşananlara ilişkin sert tepki gösterdi. Atalay, "Öncelikle insan sağlığı" diyerek başladığı açıklamasında, sağlık personelinin önceliğinin insan hayatını korumak, gazetecilerin görevlerinin ise kamu hizmeti kapsamında doğru ve zamanında bilgilendirme sağlamak olduğunu vurguladı.

Atalay, görüntülerde bir engel görülmediğini belirterek, "Biz gazeteciler de kamu hizmeti veriyoruz. Buna rağmen bu şekilde hakaretlerin olması yakışıksız" ifadelerini kullandı. Ayrıca basın mensuplarının görevlerini yaparken hakaretlere maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu, meslektaşlarının genellikle yardımsever ve duyarlı davrandıklarını söyledi.

Dernek başkanı yaşananların tekrarının önlenmesi için sahada hem sağlık çalışanlarının hem de basın mensuplarının sağduyulu davranmasının önemine dikkat çekti. Olay, acil müdahale sahalarında iletişim ve rol tanımlarının netleştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

BOLU GAZETECİ VE YAZARLAR DERNEĞİ BAŞKANI MEHMET ALİ ATALAY,