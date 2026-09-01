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Beşiktaş'ta dronla yaya güvenliği için kapsamlı denetim

İstanbul Trafik Denetleme ekipleri Beşiktaş Meydanı'nda dron destekli denetimle yaya geçitlerinde kural ihlallerini izledi, bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beşiktaş'ta dronla yaya güvenliği için kapsamlı denetim

Beşiktaş'ta dronla yaya güvenliği için kapsamlı denetim

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda yürütülen özel bir uygulamayla yayaların trafik kurallarına uymasını sağlamak için dron destekli denetim gerçekleştirdi. Operasyona sivil trafik polisleri ile İHA Büro Amirliği personeli katıldı ve yaya geçitleri ile ışıklı kavşaklar merkez alınarak noktalar oluşturuldu.

Denetimin uygulama detayları:

Ekipler, ışıklı geçiş güzergahlarında dron kaldırdı; dron üzerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, yaya geçitlerinde ve ışıklı noktalarda dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirildi. Aynı zamanda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere bilgi amaçlı broşürler dağıttı. Broşürde dikkat çekilen vurgu şu ifadelerle yer aldı:

"Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır"

Vatandaş görüşleri ve algı:

Uygulamayı izleyen vatandaşlardan İbrahim Rahimov, "Kurallara uymak gerek, herkesin sağlığı için her şey çok önemli. Türkiye’de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Belki yurtdışında olabilir ama bizim haberimiz yok. Olumlu buluyorum" dedi. Bartuğ Erdinç ise dron kullanımının caydırıcılığına dikkat çekerek, "önemli olan bizim için can sağlığı biz de trafiği tehlikeye atmıyoruz dronlu uygulamada bence gayet iyi olmuş sonuçta motosikletli sürücüler var polisten kaçabilirler ama dron varken kaçamazlar ben böyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin geniş kullanım alanları:

Yetkililer, uygulamanın sadece yaya güvenliğini artırmakla kalmayıp dronların diğer emniyet çalışmalarında da etkin biçimde kullanıldığını belirtti. Buna göre dronlar şüpheli şahıs ve araçların takibi, toplumsal olaylar, operasyonlar, yangın, arama-kurtarma ve genel asayiş çalışmalarında görev alıyor. Trafik ekipleri, teknoloji destekli denetimlerin ihlal tespitinde hız ve doğruluk sağladığını, aynı zamanda bilgilendirme ve bilinçlendirme işlevi gördüğünü vurguladı.

Beşiktaş'taki uygulama, hem görsel takip hem de anonsla doğrudan iletişim kurma olanağı sunarak yayaların ve sürücülerin kurallara uyumunu artırmayı hedefliyor. Yetkililer benzer denetimlerin farklı noktalarda da sürdürülmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN...

BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN SÜRÜCÜLERE BİLGİ AMAÇLI BROŞÜR DAĞITILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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