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Bolu'da palamut ve hamsi bereketi tezgâhlarda uzun kuyruklara yol açtı

Bolu pazarlarında palamut ve hamsi bolluğu tezgâhları canlandırdı; uygun fiyat ve artan gramajlar nedeniyle vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bolu'da palamut ve hamsi bereketi tezgâhlarda uzun kuyruklara yol açtı

Bolu pazarında yoğun ilgi tezgâhları kalabalıklaştırdı

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda palamut ve hamsi bolluğu tezgâhlara yansıdı. Sezonun açılmasıyla birlikte denizlerden gelen ürünlerin artması, vatandaşların tezgâhlara akın etmesine neden oldu. Pazarda bazı balıkçıların önünde metrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan hareketlilik esnafın ve tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Pazardaki yoğunluk, hem taze balık arayan ailelerin hem de uygun fiyatlardan faydalanmak isteyenlerin ortak tercihi olarak ortaya çıktı. Tezgâhların önündeki bekleyişler, gün içinde tekrarlanan görüntüler arasında yer aldı ve satışları artırdı.

balığın gramajı ve fiyatındaki gelişmeler:

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, sezonun bereketli başladığını belirterek palamuttaki değişimi aktardı. Cesur, sezon başında 200-300 gram civarında olan balıkların zamanla 600-700 grama kadar çıktığını; bazı gözlemlere göre gramajların 700-800 grama ulaştığını ifade etti. Kiloluk boyutlara gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu, ancak bu ay sonuna kadar beklentisinin sürdüğünü ekledi.

Fiyat tarafında da olumlu gelişme olduğunu söyleyen Cesur, palamut fiyatının şu anda 100 liraya düştüğünü ve genel olarak geçen seneki fiyat seviyelerinin korunduğunu belirtti. Esnafın aktardığı gibi, gramajlardaki artış tüketicinin daha fazla verim almasını sağlar nitelikte.

esnafın ve vatandaşların değerlendirmesi:

Vatandaşlar arasında hamsi ile palamutun tercih edildiği gözlendi; bölge halkının gözdesi haline gelen bu iki tür, pazarın en çok ilgi gören ürünleri oldu. Hem esnaf hem de alıcılar, bolluk döneminin herkes için kazançlı geçtiğini vurguladı.

Aytaç Cesur, bu dönemi özetlerken Denizden bereket akıyor sözleriyle hem bol yakalamanın hem de talebin iyi olduğunu ifade etti. Pazardaki hareketlilik, yerel tedarik zincirine ve günlük tüketime olumlu yansırken, tüketiciler daha büyük gramaj ve makul fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.

Sonuç olarak Bolu pazarlarındaki bu canlılık, sezonun ilk döneminde hem satışların hem de tüketici memnuniyetinin arttığına işaret ediyor.

BOLU’DA PALAMUT VE HAMSİ BOLLUĞU TEZGÂHLARA YANSIRKEN, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ NEDENİYLE...

BOLU’DA PALAMUT VE HAMSİ BOLLUĞU TEZGÂHLARA YANSIRKEN, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ NEDENİYLE BALIKÇILARDA KUYRUK OLUŞTU. BALIKÇI AYTAÇ CESUR, "DENİZDEN BEREKET AKIYOR" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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