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Bolu'da seyir halindeki kargo tırı alevler içinde kaldı

Dörtdivan gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine giden 55 APV 70 plakalı kargo tırının kupa kısmında çıkan yangın dorsesine sıçrayıp itfaiyece söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da seyir halindeki kargo tırı alevler içinde kaldı

Yangının çıkışı ve yayılması:

Bolu'nun Dörtdivan ilçesi, Dörtdivan Gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kargo tırında yangın çıktı. Olayda; sürücünün kullandığı 55 APV 70 plakalı tırın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin başladığı, kısa sürede yangının dorsesine sıçradığı belirtildi.

Sürücü alevleri fark ederek tırı yol kenarına çekti ve durumu yetkililere bildirdi. Yangının tırın üst bölümünden dorseye yayılması olayın kısa sürede büyümesine neden oldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı; yangının çıkış nedeni üzerine teknik inceleme yapılacağı bildirildi. Bölgedeki trafiğe ilişkin özel bir açıklama yapılmadı, olay yeri çalışmaları sonrası tırın kaldırıldığı öğrenildi.

BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KARGO YÜKLÜ TIRIN KUPA KISMINDA ÇIKAN YANGIN, KISA...

BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KARGO YÜKLÜ TIRIN KUPA KISMINDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE DORSESİNE SIÇRADI. ALEV ALEV YANAN TIR, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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