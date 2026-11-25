Yunus Emre Kampüsü'nde sonbahar manzaraları:

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, mevsimin getirdiği değişimi sakin bir dille sergiledi. Kampüs yollarını örten kuru yapraklar, ağaçların sararıp dökülen yapraklarıyla bütünleşirken öğrenciler serin havada yürüyüş yapmayı sürdürüyor.

Yürüyüş ve kampüs yaşamı:

Sabah ve öğleden sonra saatlerinde kampüs içindeki hareketlilik, yürüyüş yapan öğrencilerle dikkat çekiyor. Serin rüzgârlar eşliğinde ağaçların gölgesinde yürüyenler, sonbaharın sakin ritmini hissediyor; bu anlar fotoğraf karelerine de yansıyor.

Kampüsün sokak hayvanları:

Ağaç diplerinde ve kaldırım kenarlarında görülen kediler başta olmak üzere sokak hayvanları, kampüsün gündelik sahnesinin bir parçası olarak objektiflere yansıdı. Bu canlılar, kuru yaprakların oluşturduğu zeminle birlikte sonbahar günlerine renk kattı.

Genel olarak Yunus Emre Kampüsü'ndeki atmosfer, renkli ve sakin kareler sunarak mevsimin huzurlu yüzünü ortaya koyuyor ve kampüs yaşamının doğal bir parçası olarak sokak hayvanlarının varlığına dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR’DE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ, DÖKÜLEN KURU YAPRAKLAR, YÜRÜYÜŞ YAPAN ÖĞRENCİLER VE KAMPÜSÜN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI SOKAK HAYVANLARIYLA SONBAHAR MANZARALARINA SAHNE OLDU.