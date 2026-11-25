Sis tabakası ve manzara:

Siirt'in Eruh ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sis, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Dağların arasına yayılan yoğun tabaka, yerleşim yerlerini bulutların üzerinde bırakır gibi görünmesine neden oldu. Vadilerin arasında yükselen tepeler ve köy evleri, sisin yarattığı yumuşak ışık ve sınırlı görüşle birlikte izleyenlere farklı bir doğa deneyimi sundu.

Dron görüntülerinin katkısı:

Dronla kaydedilen görüntüler, bu görsel şöleni havadan gözler önüne serdi; dağ sıraları, sis denizi üzerinde kalan köyler ve sessiz vadiler karelere net biçimde yansıdı. Görüntüler, sonbaharın dingin atmosferini vurgularken izleyenleri bölgenin sade ama etkileyici güzelliğine çekti.

Doğanın sessizliğiyle birleşen sis manzarası, Eruh'un yükseklerinde sonbaharın farklı bir yüzünü gösterdi ve bölgeye seyirlik bir estetik kazandırdı. Yerel yaşamın üzerini örten bu sis perdesi, fotoğraf ve video meraklılarının da ilgisini çekecek türden görüntüler sundu.

SİİRT'İN ERUH İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN SİS, ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKARDI. DAĞLARIN ARASINA YAYILAN SİS TABAKASI, YERLEŞİM YERLERİNİ ADETA BULUTLARIN ÜZERİNDE BIRAKTI.