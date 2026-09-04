Meloni liderliğindeki hükümet cumhuriyet tarihinin en uzun süresine ulaştı

meloni hükümetinin rekor günü

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon, 2 Ekim 2022'de göreve başlamasının ardından görevdeki 1.413'üncü gününü tamamlayarak Cumhuriyet tarihinin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti oldu.

rekorun arka planı:

Bu başarıyla Meloni hükümeti, 11 Haziran 2001'den 23 Nisan 2005'e kadar görev yapan ve 1.412 gün süren ikinci Silvio Berlusconi kabinesini geride bıraktı. İtalya'da son 80 yılda 68 farklı hükümet görev yaparken, hiçbir hükümet kesintisiz olarak beş yıllık dönemi tamamlayamamıştı; bu tablo, hükümet istikrarını nadir bir değer haline getiriyor.

meloni'nin açıklamaları ve öncelikleri:

Meloni sosyal medya paylaşımında, "Bugün hükümetimiz, İtalyan Cumhuriyeti tarihindeki en uzun süre görev yapan hükümet oldu. Bu gerçeği minnetle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Meloni, istihdamı artırma, işsizliği azaltma, aileler ve işletmeler için destek programları, güvenliğin güçlendirilmesi ile kamu maliyesinin etkin yönetimi gibi alanlarda çalıştıklarını belirtti ve elde edilen sonuçlara rağmen yapılacak çok işin bulunduğunu vurguladı.

gelecek sınavı ve siyasi denge:

Meloni, bu istikrarın tek bir kişinin başarısı olmadığını, dört yıldır ortak bir vizyonla hareket eden birleşik bir koalisyonun sonucu olduğunu söyledi. Gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde, hükümetin performansı ve sağcı hakimiyetin süreceği siyasi tartışmanın merkezine oturacak. Öte yandan, eski Başbakan Silvio Berlusconi kişisel olarak dört dönem boyunca başbakanlık yaparak toplam 3.340 gün ile hâlâ en uzun süre görev yapan lider unvanını elinde bulunduruyor; Meloni'nin bu toplam süreye erişmesi için daha fazla zamana ihtiyacı bulunuyor.

bari'de kutlama planı:

Meloni, rekoru kutlamak üzere aynı akşam Bari'de İtalya Kardeşleri (FdI) topluluğuyla bir araya geleceklerini açıkladı. Toplantının on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor; lider, etkinliğin kat edilen yolu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme dair planları paylaşmak için bir fırsat olacağını söyledi.

İTALYA'DA 2 EKİM 2022'DE İKTİDARA GELEN GİORGİA MELONİ LİDERLİĞİNDEKİ KOALİSYON, BİN 413'ÜNCÜ GÜNÜNÜ TAMAMLAYARAK "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA ÜLKENİN EN UZUN SÜRE KESİNTİSİZ GÖREV YAPAN HÜKÜMETİ" OLARAK TARİHE GEÇTİ.