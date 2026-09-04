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Kuşköy'e hazırlık: 27. ıslık dili festivali Giresun'da yürüyüşle başladı

Giresun kent merkezinde kemençe, horon ve ıslık dili eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başlatılan 27. Islık Dili Festivali, Kuşköy'deki etkinliklerle sürecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşköy'e hazırlık: 27. ıslık dili festivali Giresun'da yürüyüşle başladı

27. ıslık dili festivali giresun'da tören yürüyüşüyle tanıtıldı

Giresun’un Çanakçı ilçesinde bu yıl 27’incisi düzenlenecek Islık Dili Festivali, kent merkezinde gerçekleştirilen renkli bir yürüyüşle kamuoyuna tanıtıldı. Depboy mevkiinden başlayan kortej, Gazi Caddesi güzergahından Atatürk Meydanı’na kadar devam etti.

Yürüyüş ve katılımcılar:

Yürüyüşe Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Özel İdaresi Sekreteri Tolga Erener, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Folklor ve horon ekiplerinin yer aldığı kortejde kemençe ile davul-zurna eşliğinde horonlar oynandı ve ortaya canlı görüntüler çıktı.

Kültürel vurgular ve davet:

Atatürk Meydanı’nda konuşan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dilinin yüzlerce yıldır yaşatılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti. Başkan, bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla derneğin eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlediğini söyledi ve Pazar günü Çanakçı'ya bağlı Kuşköy'de gerçekleştirilecek 27. Kuş Dili Festivali'ne herkesi davet etti.

Giresun Valisi Mustafa Koç da ıslık dilinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında yer alan değerli bir öğe olduğunu vurguladı. Vali Koç, ilde bu geleneğin yaşatılması için 27 yıldır uluslararası festival düzenlendiğini, festivalin önümüzdeki Pazar günü Kuşköy'de gerçekleştirileceğini ve bugünkü yürüyüşün festival başlangıcını oluşturduğunu ifade etti.

Gösteriler ve yöresel lezzetler:

Konuşmaların ardından meydanda ıslık dili eşliğinde kemençe ve horon gösterileri sunuldu. Etkinlikte katılımcılara yöresel lezzetler olarak lahana ve mısır ekmeği ikram edildi, bölge kültürüne dair görsel ve işitsel öğeler öne çıktı.

27. Islık Dili Festivali, tanıtım yürüyüşünün ardından Pazar günü Çanakçı ilçesinin Kuşköy mahallesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek ve ıslık dilinin korunması ve tanıtılmasına yönelik programlar sürecek.

ÇANAKÇI KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE BU YIL 27’NCİSİ DÜZENLENECEK ISLIK DİLİ FESTİVALİ KAPSAMINDA...

ÇANAKÇI KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE BU YIL 27’NCİSİ DÜZENLENECEK ISLIK DİLİ FESTİVALİ KAPSAMINDA GİRESUN KENT MERKEZİNDE KEMENÇE, HORON VE ISLIK DİLİ EŞLİĞİNDE TANITIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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