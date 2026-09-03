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Türkeli'de suyla gelen panik: iki kadın kurtarıldı, ahır ve kümesler zarar gördü

29 Ağustos’ta Türkeli’deki sağanakta dere menfezinin tıkanmasıyla iki kadın evde mahsur kaldı; ahır, samanlık ve 32 kümes hayvanı zarar gördü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:14

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Türkeli'de suyla gelen panik: iki kadın kurtarıldı, ahır ve kümesler zarar gördü

Türkeli'de dere taşkını paniği

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyü Çay Mahallesi'nde 29 Ağustos akşamı başlayan sağanak, dere yatağındaki menfezin tıkanmasına yol açtı. Olayda iki kadın evlerinde mahsur kalırken, ahır ve samanlıkta hasar oluştu; sel nedeniyle 32 kümes hayvanı telef oldu.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, Zimari Göleti'nde yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında kesilen ağaçların bir kısmı dere yatağına bırakıldı. Yoğun yağış sonrası bu ağaçlar menfezi tıkadı ve dere taştı. Mahallede yaşayan Emine Ekşi (64) ve Hacer Şendağ (67) evlerinde mahsur kaldı; evin bahçesindeki ahır ile samanlık zarar gördü ve kümeslerdeki hayvanlar telef oldu.

Müdahale ve mağdurların talepleri:

Mahalle sakinlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla iki kadın güvenli bölgeye çıkarıldı ve tedbir amacıyla otelde misafir edildi. Ekşi, yaşadıkları anları anlatırken "Öleceğiz sandık" diyerek korku dolu anların etkisini dile getirdi. Ayrıca, kesilen ağaçların gölete ait ıslah çalışmasından kaynaklandığını öğrendiklerini belirterek "Burada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Olay, yerel halkta endişe yarattı; mağdurlar psikolojik etki ve maddi zararın giderilmesi için yetkililerden hızlı ve net bir açıklama ile önlem talep ediyor.

EVLERİNDE MAHSUR KALAN EKŞİ VE ŞENDAĞ YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

EVLERİNDE MAHSUR KALAN EKŞİ VE ŞENDAĞ YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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