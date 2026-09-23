Bolu'da yaşayan sürücünün aracına Mardin'den 40 bin liralık ceza şaşkınlık yarattı

olayın özeti:

Bolu'da ikamet eden Mustafa Bingöl (52), Ankara'da üniversite okuyan oğlunun kullandığı 14 ADN 522 plakalı araca, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'in Arkutlu ilçesinden 21 Eylül tarihinde kesildiği iddia edilen 40 bin TL tutarındaki idari para cezasıyla karşılaştı. Bingöl, aracın o tarihte Ankara'da olduğunu, kendisinin ise hayatında birkaç kez Mardin'e gittiğini ancak aracının hiç Mardin'e giriş yapmadığını belirtti.

cezanın içeriği ve ilk tepkiler:

İhbarda cezaya gerekçe olarak 'ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak' gösterildi. Gelen makbuzu görünce şaşırdığını söyleyen Bingöl, cezayı e-posta yoluyla öğrendiğini ve Mardin Emniyeti'ne ulaşamadığını belirtti. Oğluyla konuştuğunda aracın üniversitenin önünde olduğunu öğrendiğini aktaran Bingöl, 'Mardin nere, Bolu nere' diyerek durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

itibar ve hukuki yol:

Bingöl, cezanın tebliğ edilmesinin ardından Bolu Adliyesi'ne başvurarak itirazda bulundu ve konunun aydınlatılması için CİMER'e şikayette bulundu. Yetkililerden, cezanın uygulandığı güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve MOBESE kayıtlarının inceleneceği, plaka tanıma sistemi verileriyle marka, model ve renk eşlemelerinin kontrol edileceği bildirildi.

Mağdur, sürecin sonucuna göre cezanın iptal edilmesini beklediğini, ancak işlemler tamamlanana kadar gecikmeden doğacak ek yaptırımları önlemek için tanıdıkları tarafından cezanın indirimli kısımının yatırılması yönünde telkin aldığını aktardı. Bingöl, haklılığının tespit edilmesi halinde ödemenin iade edileceğini vurguladı.

Olay, plakaya yazılan idari yaptırımın kayıt ve kamera verileriyle çelişmesi durumunda nasıl bir işlemin izleneceğini, benzer vakalarda kayıt doğrulamasının önemini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin KGYS incelemesiyle ortaya çıkacak bulgular, hem idari hem de adli sürecin seyrini belirleyecek.

BOLU'DA YAŞAYAN 52 YAŞINDAKİ MUSTAFA BİNGÖL, ANKARA'DA ÜNİVERSİTE OKUYAN OĞLUNUN KULLANDIĞI ARACINA MARDİN'DEN GELEN 40 BİN LİRALIK TRAFİK CEZASIYLA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI.