Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Bolu'da yaşayan sürücünün aracına Mardin'den 40 bin liralık ceza şaşkınlık yarattı

Bolu'da yaşayan Mustafa Bingöl, Ankara'da oğlunun kullandığı araca Mardin'in Arkutlu ilçesinden 21 Eylül'de yazıldığı belirtilen 40 bin TL'lik cezaya itiraz etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:49

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu'da yaşayan sürücünün aracına Mardin'den 40 bin liralık ceza şaşkınlık yarattı

olayın özeti:

Bolu'da ikamet eden Mustafa Bingöl (52), Ankara'da üniversite okuyan oğlunun kullandığı 14 ADN 522 plakalı araca, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'in Arkutlu ilçesinden 21 Eylül tarihinde kesildiği iddia edilen 40 bin TL tutarındaki idari para cezasıyla karşılaştı. Bingöl, aracın o tarihte Ankara'da olduğunu, kendisinin ise hayatında birkaç kez Mardin'e gittiğini ancak aracının hiç Mardin'e giriş yapmadığını belirtti.

cezanın içeriği ve ilk tepkiler:

İhbarda cezaya gerekçe olarak 'ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak' gösterildi. Gelen makbuzu görünce şaşırdığını söyleyen Bingöl, cezayı e-posta yoluyla öğrendiğini ve Mardin Emniyeti'ne ulaşamadığını belirtti. Oğluyla konuştuğunda aracın üniversitenin önünde olduğunu öğrendiğini aktaran Bingöl, 'Mardin nere, Bolu nere' diyerek durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

itibar ve hukuki yol:

Bingöl, cezanın tebliğ edilmesinin ardından Bolu Adliyesi'ne başvurarak itirazda bulundu ve konunun aydınlatılması için CİMER'e şikayette bulundu. Yetkililerden, cezanın uygulandığı güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve MOBESE kayıtlarının inceleneceği, plaka tanıma sistemi verileriyle marka, model ve renk eşlemelerinin kontrol edileceği bildirildi.

Mağdur, sürecin sonucuna göre cezanın iptal edilmesini beklediğini, ancak işlemler tamamlanana kadar gecikmeden doğacak ek yaptırımları önlemek için tanıdıkları tarafından cezanın indirimli kısımının yatırılması yönünde telkin aldığını aktardı. Bingöl, haklılığının tespit edilmesi halinde ödemenin iade edileceğini vurguladı.

Olay, plakaya yazılan idari yaptırımın kayıt ve kamera verileriyle çelişmesi durumunda nasıl bir işlemin izleneceğini, benzer vakalarda kayıt doğrulamasının önemini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin KGYS incelemesiyle ortaya çıkacak bulgular, hem idari hem de adli sürecin seyrini belirleyecek.

BOLU&#039;DA YAŞAYAN 52 YAŞINDAKİ MUSTAFA BİNGÖL, ANKARA&#039;DA ÜNİVERSİTE OKUYAN OĞLUNUN KULLANDIĞI...

BOLU'DA YAŞAYAN 52 YAŞINDAKİ MUSTAFA BİNGÖL, ANKARA'DA ÜNİVERSİTE OKUYAN OĞLUNUN KULLANDIĞI ARACINA MARDİN'DEN GELEN 40 BİN LİRALIK TRAFİK CEZASIYLA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası
images

Samsun itfaiyesi 101. yılında yoğun mesai: 9 ayda 8 bin 157 olaya müdahale
images

Etü Expo3D’de savunma ve sağlık odaklı eklemeli imalatını gözler önüne serdi
images

İnebolu'da yangın sonrası dayanışma: milletvekili Ekemekci'den 'yaralarımızı bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü