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Tut'ta yollar göle döndü, belediye seferber

Adıyaman'ın Tut ilçesinde aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi; belediye iş makineleriyle su yönlendirilip biriken sular tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tut'ta yollar göle döndü, belediye seferber

Tut ilçesinde sağanak sonrası kent merkezinde müdahale

Adıyaman'ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, cadde ve sokakların kısa sürede göle dönmesine yol açtı. İlçe merkezinde biriken sular, belediye ekiplerinin hızla başlattığı çalışmayla tahliye edildi.

belediye müdahalesi ve uygulanan önlemler:

Belediye personeli, iş makineleri yardımıyla sel sularının akışını dere yataklarına yönlendirdi. Ekipler, yoğunluğun olduğu noktalarda biriken suyu tahliye ederek olası tıkanmaları önlemeye çalıştı.

ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor:

Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek yeni durumlara karşı bekleyişleri sürüyor. Yapılan müdahaleler selin yol açabileceği olumsuz etkileri azaltmaya yönelik geçici tedbirler üzerine kurulu şekilde yürütüldü.

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI İLÇEDE SEL SULARI YOLLARI GÖLETE...

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI İLÇEDE SEL SULARI YOLLARI GÖLETE ÇEVİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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