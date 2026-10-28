Tut'ta yollar göle döndü, belediye seferber

Tut ilçesinde sağanak sonrası kent merkezinde müdahale
Adıyaman'ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, cadde ve sokakların kısa sürede göle dönmesine yol açtı. İlçe merkezinde biriken sular, belediye ekiplerinin hızla başlattığı çalışmayla tahliye edildi.
belediye müdahalesi ve uygulanan önlemler:
Belediye personeli, iş makineleri yardımıyla sel sularının akışını dere yataklarına yönlendirdi. Ekipler, yoğunluğun olduğu noktalarda biriken suyu tahliye ederek olası tıkanmaları önlemeye çalıştı.
ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor:
Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek yeni durumlara karşı bekleyişleri sürüyor. Yapılan müdahaleler selin yol açabileceği olumsuz etkileri azaltmaya yönelik geçici tedbirler üzerine kurulu şekilde yürütüldü.
ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI İLÇEDE SEL SULARI YOLLARI GÖLETE ÇEVİRDİ.
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