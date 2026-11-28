Ulaştırma Bakanı açılışta iki projeyi bir günde hizmete sunduklarını söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta düzenlenen resmi törenle Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli şehir geçişi projelerinin aynı gün hizmete sunulduğunu açıkladı. Konuşmasında, son 24 yılda Sinop’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti ve bölgedeki karayolu yatırımlarının şehir içi trafiğe ve bölgesel taşımacılığa etkilerini vurguladı.

Projenin teknik ayrıntıları ve ulaşım üzerindeki etkisi:

Boyabat Çevre Yolu, ilçenin şehir içi ile transit trafik yükünü ayırmayı hedefleyen bir düzenleme olarak tasarlandı. Proje, 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Ayrıca projede 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak ve 4,2 kilometre bağlantı yolu yer alıyor.

Bu altyapı düzenlemesi sonucunda şehirlerarası transit trafik ilçe merkezinden çıkarıldı; ilçe içi trafik, gürültü ve egzoz kaynaklı hava kirliliği azaltılırken yol ve yaya güvenliği artırıldı. Bakan Uraloğlu, Boyabat şehir geçiş süresinin yoğun saatlerde ortalama 20 dakikadan 5 dakikaya indiğini belirtti. Buna bağlı olarak projeyle yıllık 381 milyon lira zaman tasarrufu ve 53 milyon lira akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 434 milyon lira ekonomik kazanç sağlanacağı, ayrıca araçların karbon salımının yılda 2 bin 500 ton azalacağı ifade edildi.

Sinop'ta son 24 yılın ulaştırma yatırımları:

Uraloğlu, 2002'de başlatılan bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop'ta da kapsamlı bir yenilenme gerçekleştiğini anlattı. Bakanın verdiği verilere göre 2003'te sadece 4 kilometre bölünmüş yol varken bu rakam 130 kilometre'ye; sıcak karışım kaplamalı asfalt yol uzunluğu ise 3 kilometre'den 254 kilometre'ye yükseldi. 2003'te Sinop'ta tünel yokken bugün toplam 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tünel hizmete alındı.

Uraloğlu, Samsun-Sinop bölünmüş yolunun mühendislik uygulamaları açısından Türkiye ve dünyada örnek oluşturduğunu, heyelan çözümleri ve tahkimat uygulamalarının projede öne çıktığını belirtti. Boyabat'ın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum illerini bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında bulunmasının ilçeyi hem şehir içi hem de önemli bir şehirlerarası trafik yükünü taşıyan merkez haline getirdiği vurgulandı.

Hava ve deniz ulaşımındaki gelişmeler:

Bakan, Sinop Havalimanı ile denizcilik altyapısında da adımlar atıldığını hatırlattı. 2002 öncesinde sivil hava ulaşımına kapatılan Sinop Havalimanı, bakım ve onarımın ardından 2008'de yeniden hizmete alındı. Artan yolcu talebine cevap vermek amacıyla yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası 2017'de hizmete girdi. Yolcu trafiği 2008'de 14 bin 464 iken, 2025'te 116 bin olarak gerçekleşti ve bugün Sinop-İstanbul arasında karşılıklı altı sefer işletiliyor.

Konuşmanın ardından Boyabat Çevre Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi. Bakanın mesajı, kentin ulaşım konforunu artırmaya ve bölgesel taşımacılığın verimliliğini yükseltmeye yönelik yatırımların süreceği yönünde oldu.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU