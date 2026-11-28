AK Parti'den Yeni Parti'ye yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün su tarifelerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Saygılı, Güç'ün Büyükşehir'deki geçmiş görevine atıf yaparak, Mürselpaşa Battı Çıktısı için İller Bankası aracılığıyla sağlandığını belirttiği 20 milyon avro tutarındaki yurt dışı krediyi kullanmaktan kaçındığını iddia etti.

Saygılı'nın eleştirileri:

Saygılı, Güç'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde krediyi geri çevirdiğini savunarak bunun Gıda Çarşısı'nı rahatlatacak battı çıktının yapımını geciktirdiğini, projenin daha yüksek maliyetlerle yaşama geçirildiğini öne sürdü. Saygılı, bu bağlamda Güç'ü hesap kitap bilmemekle eleştirip, "Rakamları doğru hesaplayın, ondan sonra konuşun" diye seslendi.

Tarife değişiklikleri ve esnafa çağrı:

Saygılı, su tarifesindeki kademeli değişikliklere de değinerek ilk kademenin 0-6 metreküpten 0-10 metreküp'e çıkarıldığını ve ilk kademede ciddi indirim yapıldığını belirtti. Ayrıca ikinci kademedeki fiyatın 100 TL'den 70 TL'ye düştüğünü söyleyerek, Güç'ün iddia ettiği "gizli zam" varsa bunu rakamlarıyla ortaya koymasını istedi.

Saygılı, Yeni Parti'ye esnafla ilgili somut bir çağrıda da bulundu: kendi belediyelerinin ilçelerde esnaftan tahsil ettiği yüksek katı atık bedellerinde indirim yapılıp yapılmayacağını sormak suretiyle, birlikte hareket etmeye davet etti. Bu talebi esnaftan haksız tahsilatın önüne geçme amacıyla samimiyet testi olarak sundu.

Siyasi ton ve beklenti

Açıklamada Saygılı, Güç'ün geçmişte benzer konularda sessiz kaldığını hatırlatarak Yeni Parti içinde hesap kitap bilen yöneticilerin durumu açıklığa kavuşturabileceğini belirtti. Sonuç olarak Saygılı, hem su tarifelerinin hem de kredi kararlarının somut rakamlarla tartışılmasını talep etti ve Yeni Parti'den şeffaflık çağrısında bulundu.

Konuşma, yerel hizmetler ve mali tercihlerin siyasi söylem içinde nasıl kullanıldığına dair bir örnek niteliği taşıyor; taraflar arasındaki tartışmanın devam etmesi ve iddiaların rakamlarla cevaplanması bekleniyor.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI