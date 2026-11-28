Denetim faaliyeti:

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda ilçede uygulanan hamsi kotası kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, balıkçı teknelerini ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmeleri tek tek kontrol etti.

Denetimin amaçları ve vurgu:

Yapılan kontrollerin hedefi, sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda hamsi stoklarını korumak ve yasa dışı avcılığı engellemektir. Denetim sırasında balıkçılara belirlenen avlanma miktarlarına uyulması zorunluluğu hatırlatılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Süreç ve takip:

Ekipler teknelerde av miktarı, kayıt ve belgeler ile işletmelerde ticari uygulamaları inceleyerek mevzuata uygunluğu kontrol etti. Yetkililer, balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi ve uyum çağrısını yineledi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.