Ringe dönüş: bel fıtığından şampiyonluğa uzanan hikâye

Ordu'da düzenlenen gala, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü merkeze alan "Son Raunt" belgeselinin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği film, Genç'in sportif kariyerine dönüş ve sağlıkla mücadele sürecini izleyiciye aktarıyor.

Filmde dönüş süreci:

Belgesel, Genç'in eski bir milli sporcu ve eski Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü kimliğiyle yaşadığı sağlık sorunları sonrası spora yeniden başlamasını anlatıyor. En son 2003 yılında Fransa'da ringe çıkan Genç, bel fıtığı nedeniyle doktorların ameliyat uyarısıyla karşılaştı ve ardından yüzme ile boks antrenmanlarına yöneldi. Kendi ifadesiyle: "130 kilolardan, bel fıtığı rahatsızlığından dolayı doktorların 'ameliyat olmazsan felç kalabilirsin' dediği noktada yine hocamızın 'spor yaparsan, sonuna kadar dayanabilirsin' önerisi üzerine yüzme ile başlayıp, ardından boks antrenmanlarına başladım. Antrenman videolarını sosyal medyada paylaşınca profesyonel boksör olma teklifleri geldi, sonrasında Almanya yollarına düştük. Bu süreci de Ahmet Selim Sabuncu yönetmenimiz bir boksörün geri dönüş hikayesini anlatan belgesel filmi olarak çekmek istedi ve bu süreç başladı".

Final maçı ve galanın yankıları:

Genç, yaklaşık 130 kilogramdan 103 kilograma düşerek hazırlıklarını sürdürdü ve sosyal medyaya koyduğu antrenman görüntüleri sonrası profesyonel teklif aldı. Belgeselde final sahnesi, Genç'in 30 Mayıs'ta Almanya'da katıldığı WBU Açık Almanya Şampiyonası'ndaki karşılaşma olarak yer alıyor. Yönetmen Sabuncu'nun kameraları, bu geri dönüş mücadelesini anlatan görsel bir anlatı oluşturdu.

Gala, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı; törende Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Genç, belgeselin gençlere ve her yaşta spora dönmek isteyenlere ilham olmasını umduğunu belirtti ve sporu sağlıkla bağdaştıran yaklaşımının altını çizdi.

ORDU'DA, 1994 GENÇLER DÜNYA BOKS ŞAMPİYONU MUSTAFA GENÇ'İN 23 YIL SONRA YENİDEN RİNGLERE DÖNÜŞÜNÜ ANLATAN "SON RAUNT" BELGESEL FİLMİNİN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.