Boyabat'ta soba kaynaklı yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bilgiler:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde, M.Ç.'ye ait evde sobadan kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

BOYABAT İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.