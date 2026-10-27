Uraloğlu ve başkan Tugay İzmir ulaşım projelerini masaya yatırdı

toplantının ana gündemi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede kent ulaşımına ilişkin karayolu, raylı sistem ve denizcilik odaklı projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, projelerin teknik ve finansman boyutlarını görüşmek üzere işbirliğini kuvvetlendirme kararı aldı.

Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlık birimleri ile kurumların kısa süre içinde İzmir'e ekip göndereceğini belirterek, 'Gerek Karayolları olsun gerek Altyapı Yatırımları, TCDD ve Tersane ve Kıyı Yapıları... bütün ekiplerimizi İzmir'e hemen günler içerisinde inşallah göndereceğiz' ifadelerini kullandı. Teknik incelemelerin ardından proje kararlarının netleştirileceği vurgulandı.

İZBAN için kısa, orta ve uzun vadeli adımlar:

Toplantıda İZBAN hattına ilişkin süreçler öne çıktı. Uraloğlu, İZBAN’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığı olduğunu hatırlatarak, işletilen hattın bir bütün olarak ele alınacağını söyledi. Görüşmede özellikle 136 kilometrelik banliyö hattı için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar masaya yatırıldı ve hemen uygulamaya konulabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Taraflar, İZBAN’da yolcu hizmeti ve işletme standartlarının iyileştirilmesine yönelik somut adımların bakanlık onayıyla hızlıca atılacağını belirtti. Belediye ve bakanlık ekiplerinin koordinasyonuyla yapılacak teknik tespitlerin ardından öncelikler sıralanacak.

İzmir 2. çevre yolu ve finansman seçenekleri:

Bakan Uraloğlu, İzmir 2. Çevre Yolu Projesinin proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Projenin yapım yöntemi ve finansman mekanizmaları üzerinde istişarelerin sürdüğü, bu konularda ortak bir yol haritası oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Uraloğlu, 'Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz' şeklinde konuştu.

Yetkililer, projenin ölçeği ve öncelikleri dikkate alınarak hem büyük ölçekli yatırımlara hem de süreçte tıkanan noktalarda küçük ölçekli müdahalelere eş zamanlı olarak önem verileceğini kaydetti. Bu yaklaşımın şehir içi trafik sıkışıklığını azaltma hedefiyle uyumlu olduğu ifade edildi.

tüp geçiş ve denizcilik çözümleri:

Görüşmede deniz altından raylı sistem geçişi gibi alternatif çözümler de gündeme geldi. Başkan Tugay’ın daha önce önerdiği Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesi değerlendirmeye alındı; Uraloğlu bunun 'olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız' dedi. Geçmişte gündeme gelen İnciraltı-Çiğli hattı ise halen fizibilite sorunları taşıdığı için daha yakın ve uygulanabilir alternatiflerin öncelenebileceği not edildi.

Denizcilik tarafında ise yat limanları ve mevcut rıhtımların iyileştirilmesi gibi altyapı çalışmaları plan listesine alındı. Bu adımların turizm ve kent içi deniz ulaşıma olumlu katkı sağlaması beklentisi paylaşıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Tugay, bakanlığın İzmir ulaşımına yönelik ilgisi için teşekkür ederek, İZBAN ortaklığından duydukları memnuniyeti yineledi ve projelerin bakanlık onayıyla hızlı şekilde ilerletilmesi yönünde mutabakata varıldığını belirtti. Belediye ile bakanlık ekiplerinin yakın zamanda saha çalışmaları ve teknik görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN, "İZMİR’DE 2. ÇEVRE YOLUNU KONUŞTUK. PROJESİNİ BİTİRDİK. FİNANSMAN VE YAPIM YÖNTEMİ ÜZERİNDE İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ" DEDİ.