Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı

antrenman programı ve uygulanan çalışmalar:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Hearts maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı.

Seans sırasında Beşiktaş maçında forma giyen oyunculara özel olarak rejenerasyon çalışması uygulandı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma odaklı rondo ve bitiricilik üzerine sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

son antrenman ve hazırlık takvimi:

Bordo-mavili ekip, maç hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik heyet, seanslarda hem fiziksel toparlanmaya hem de maç taktiğine odaklanarak oyuncuları karşılaşmaya hazırlamayı sürdürüyor.

BORDO-MAVİLİLER, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 2. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI HEARTS MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYEN OYUNCULAR REJENERASYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.