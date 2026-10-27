Kilerde başlayan alevler evde paniğe yol açtı, itfaiye kadını kurtardı

Olayın seyri:

Siirt'in Tınaztepe Mahallesi, 114. Sokak üzerinde bulunan bir evin kiler bölümünde, içinde buzdolabı bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kilerden evin içine sıçrayınca çevrede panik oluştu ve durum yetkililere bildirildi.

Yangının çıktığı adres, Hürriyet Ortaokulunun arkasındaki yerleşim bölgesinde bulunuyor. Olay sırasında evde bulunan ve korku nedeniyle şok geçirdiği belirtilen bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine kadar hareket etmekte güçlük çekti.

İtfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden yangın mahalline girerek hem içeriye yöneldi hem de yangına dışarıdan müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla önce ev içindeki riskli noktalar kontrol altına alındı, ardından alevler söndürüldü.

Müdahale sırasında ekipler tarafından şok geçiren kadın bulunduğu yerden alınarak güvenli bir alana çıkarıldı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verilene kadar olay yerinde bekletildi. Müdahale sayesinde yangının büyümesi ve bitişik alanlara sıçraması engellendi.

Son durum ve soruşturma:

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü ve daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatması bekleniyor. Şu ana kadar başka bir yaralanma veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

SİİRT'İN TINAZTEPE MAHALLESİ'NDE BİR EVİN KİLER BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.