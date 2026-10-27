Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

İzmit'te yaya geçişinde tramvay kazası: iki kadına çarpıldı, biri ağır

Kocaeli İzmit’te Milli İrade Meydanı tramvay hattında yolun karşısına geçen iki kadına tramvay çarptı; bir kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmit'te yaya geçişinde tramvay kazası: iki kadına çarpıldı, biri ağır

olay yeri ve müdahale:

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında kalan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan iki kadından birinin durumu ağır olarak bildirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralının da hastanelerde tedavi altına alındığı, diğer yaralının durumunun ise stabilize edildiği öğrenildi.

soruşturma ve ulaşım güvenliği:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza nedenini ve olay anındaki koşulları aydınlatmak için inceleme yürütüyor. Bölgedeki tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 KADINA TRAMVAY ÇARPTI. KAZADA...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 KADINA TRAMVAY ÇARPTI. KAZADA KADINLARDAN BİRİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek
images

Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı
images

Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı
images

Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı

Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı

Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı