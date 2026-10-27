İzmit'te yaya geçişinde tramvay kazası: iki kadına çarpıldı, biri ağır

olay yeri ve müdahale:

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında kalan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan iki kadından birinin durumu ağır olarak bildirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralının da hastanelerde tedavi altına alındığı, diğer yaralının durumunun ise stabilize edildiği öğrenildi.

soruşturma ve ulaşım güvenliği:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza nedenini ve olay anındaki koşulları aydınlatmak için inceleme yürütüyor. Bölgedeki tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 KADINA TRAMVAY ÇARPTI. KAZADA KADINLARDAN BİRİ AĞIR YARALANDI.