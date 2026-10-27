Iğdır polisinin 6 saatlik incelemesi bıçakla telefon gaspını çözdü

Olayın aydınlatılması:

Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun zorla alındığı ihbarı üzerine, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından yürütülen saha araştırmaları ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle failin tespit edilmesi hedeflendi.

Polis çalışmasının detayları:

Ekipler, olay yerini ve çevre noktalarını kapsayan 6 saatlik kamera görüntüsünü titizlikle inceledi. Yapılan teknik ve görsel değerlendirme sonucunda şüphelinin kimliği S.B. (33) olarak belirlendi. Tespit sonrası düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayda gasp edilen cep telefonu ise şüphelinin üzerinden ele geçirilerek telefon sahibine teslim edildi. Emniyet birimleri, benzer vakaların aydınlatılmasında kamera kayıtlarının ve saha çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Gasp Büro Amirliği'nin hızlı takibi ve koordineli çalışması sayesinde olay kısa sürede çözüme kavuştu; soruşturma süreci ve yargılamaya ilişkin işlemler yetkili mercilerce yürütülmeye devam ediyor.

IĞDIR’DA BIÇAK TEHDİDİYLE TELEFON GASP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI