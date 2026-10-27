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Burdur'da kırmızı ışık ihlali ve 2.22 promil alkollü sürücü bir kişinin ölümüne yol açtı

Burdur'da kırmızı ışık ihlali ve 2.22 promil alkollü sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan Osman Babuşcu, üç gün sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da kırmızı ışık ihlali ve 2.22 promil alkollü sürücü bir kişinin ölümüne yol açtı

Burdur'da kırmızı ışık ihlali ve 2.22 promil alkollü sürücü bir kişinin ölümüne yol açtı

Burdur'da 23 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre kırmızı ışık ihlali yapan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Osman Babuşcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda kademe kademe yürütülen soruşturma sonrası alkollü sürücü tutuklandı.

kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda gerçekleşti. İddialara göre A.S. yönetimindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen durumda Osman Babuşcu'nun kullandığı 07 APB 083 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu; iki sürücü ile 34 PVE 317 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazaya karışan sürücü A.S.'nin yapılan kontrolde 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine geçici olarak 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

soruşturma ve yasal süreç:

Kazada ağır yaralanan Osman Babuşcu, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak doktorların müdahalelerine rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.S., Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'ne, kaza anında alkollü olması ve kırmızı ışık ihlali iddiaları nedeniyle 'olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle gönderildi.

Mahkeme sürecinin ardından A.S. tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiği belirtildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SAVCILIK TALİMATIYLA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIP SEVK EDİLDİĞİ...

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SAVCILIK TALİMATIYLA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIP SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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