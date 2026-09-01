Bozcaada sularında müdahale: 24 çocuk dahil 69 göçmen ele geçirildi

Bozcaada açıklarında operasyon

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik bottaki bir grubu tespit ederek müdahale etti. Yapılan operasyonda 24'ü çocuk olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı.

Araç ve ekipler:

İstihbarat çalışması, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Bölgedeki tespitleri takiben mobil radar MORAD-7 ile durum doğrulandı ve sahaya TCSG-23 ile KB-57 sahil güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak göçmenleri emniyete aldı.

göçmenlerin durumu ve sevk:

Yakalanan göçmenlere yönelik ilk kontrollerin ardından, kişiler işlemlerinin tamamlanması için Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Operasyonda çocukların varlığı, müdahalenin hem güvenlik hem de insani yönünü öne çıkardı.

Yetkililer, bölgedeki denetimlerin sürdüğünü belirterek benzer olayların önlenmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE LASTİK BOT İÇİNDE 24'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.