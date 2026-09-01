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Küçükçekmece'de çakar tertibatlı araçta ruhsatsız tabancalar ve üç gözaltı

Küçükçekmece'de durdurulan bir araçta çakar ve siren tertibatı ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; sürücü, araç sahibi ve bir kişi daha gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de çakar tertibatlı araçta ruhsatsız tabancalar ve üç gözaltı

Denetim sırasında şüpheli durdurma:

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yaya ve araç denetimleri kapsamında 31 Ağustos 2026 tarihinde Yarımburgaz Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Kontrol edilen araçta yapılan incelemede, 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca araçta, yetkisiz kullanıma uygun olduğu belirlenen çakar ve siren tertibatı tespit edildi.

Uygulanan idari işlem ve gözaltılar:

Olayın ardından araç sürücüsü ile araç sahibine, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 346 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Olayla bağlantılı olarak T.Y.Ö., M.C.E. ve M.E. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, durdurma ve arama işlemlerinin rutin denetimler kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Ele geçirilenler ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Toplum güvenliği ve denetim vurgusu:

Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen denetimlerin araçlarda yetkisiz teknik tertibat ve ruhsatsız silah taşıma ihtimalini azaltmaya yönelik olduğu bildirildi. Sürücü ve araç sahiplerine yönelik idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

Küçükçekmece’de şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve çakar sistemi çıktı

Küçükçekmece’de şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve çakar sistemi çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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