vefat haberi:

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel'in halası, 91 yaşındaki Şerife Atıcı, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Atıcı için Dutağaç Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından mahalle mezarlığında, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, Atıcı'nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ÖZEL’İN ACI GÜNÜ