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Bozgeyik'ten Gaziantep'e saha çalışması: spor, eğitim ve esnafa eş zamanlı destek

AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'te gençlere, şampiyon sporculara ve esnafa destek vererek atlı okçuluk ve taekwondo etkinliklerine katıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bozgeyik'ten Gaziantep'e saha çalışması: spor, eğitim ve esnafa eş zamanlı destek

Saha temasları ve vizyoner spor çalışmaları:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, kent genelinde yürüttüğü ziyaretlerle gençlerden spor camiasına, esnaftan akademisyenlere kadar geniş bir kesimle buluştu. Geçmişte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve federasyon yönetimlerindeki hizmetleriyle spor altyapısına katkıda bulunan Bozgeyik, Gaziantep'in her alanda yükselmesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eğitimde başarıyı sahada kutlamak:

Bozgeyik, eğitimde başarı gösteren gençlerle birebir temas kurmayı önceliklendirdi. AYT 2026'da Türkiye 97'ncisi ve Gaziantep 4'üncüsü olan Deniz Ahmet Alparslan'ı ailesiyle birlikte evinde ziyaret ederek başarılarını tebrik etti ve gençlere yönelik yatırımın önemine vurgu yaptı. Ziyarette Bozgeyik, gençlerin ülke ve kent geleceğinde belirleyici rol oynayacağı mesajını verdi.

Uluslararası başarıların etrafında buluşma:

Gaziantep'in uluslararası platformlardaki temsilcileriyle de bir araya gelen Bozgeyik, Kick Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu Serdar Yiğit Eroğlu'nu kendi spor salonunda ziyaret ederek antrenman ve yeni hedeflere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Milli sporculara verilen desteğin sürdürüleceğini vurgulayan milletvekili, sporun kent kimliğinde oynadığı rolü öne çıkardı.

Kulvar organizasyonları ve ata sporuna destek:

Bozgeyik, Gaziantep'te düzenlenen organizasyonlara katılarak sporun farklı branşlarına dikkat çekti. Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ile 2026 Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası Yarı Final Müsabakalarında sporcuların coşkusuna ortak oldu. Dereceye giren sporculara ödüller verirken, atlı okçuluğun kültürel miras olarak korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Ödül töreninde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte sporculara takdimlerde bulundu.

Esnaf ziyareti ve sporcu sağlığına vurgu:

Saha programı kapsamında kent ekonomisinin dinamiğini oluşturan esnafla da buluşan Bozgeyik, Festivaller Parkı Lezzet Sokağı, KÜSGET Oto Sanayi ve Ayakkabıcılar Sitesi esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek kentin üretim, istihdam ve bereket konularında istişarelerde bulundu ve esnafa hayırlı kazanç diledi.

Ayrıca sporcu sağlığı alanında iz bırakan merhum Ali Çalışkan'ın mirasını hatırlatan Bozgeyik, sporcu sağlığı uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelerek amatör ve profesyonel sporcuların sakatlıklardan korunması ve bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Kentteki sporcu sağlığı merkezlerinin güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Genel olarak Bozgeyik'in Gaziantep'teki saha temasları, eğitim, spor ve ekonomi eksenlerinde eş zamanlı olarak yürütülen bir destek ve izleme faaliyeti olarak öne çıktı. Milletvekili, kentteki çalışmaların sürdürüleceğini ve tüm paydaşlarla koordinasyon içinde hedeflere ilerlenmesinin önemini yineliyor.

BOZGEYİK, SPORUN VE EĞİTİMİN ŞEHRİ GAZİANTEP İÇİN SAHA TEMASLARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

BOZGEYİK, SPORUN VE EĞİTİMİN ŞEHRİ GAZİANTEP İÇİN SAHA TEMASLARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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