yakalanma ve adli işlem
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında R.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalama işlemi, ekiplerin yürüttüğü takip ve araştırmalar sonucunda gerçekleştirildi.
suç ve kesinleşmiş ceza:
Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan verilen ve kesinleşen 10 yıl hapis cezası bulunan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
tutuklama ve infaz kurumu teslimi:
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., hükümlülüğünü infaz etmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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